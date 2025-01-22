BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI! Yangın merdiveni tartışması krize dönmüştü! Alevler arasından çektiler, facia işte böyle geldi

Alevler arasında yaşam savaşı! Yangının şimdiye kadarki en net görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler yangın esnasında çekildi! Buradan insanların çıkma şansı yok. Yangın merdiveni konusu çok tartışıldı. 76 kişinin hayatını kaybetmesindeki en büyük ihmallerden biri de yangın merdiveninin dışarıda olmamasıydı. Alevler arasında kalan yangın merdiveninin hali görüntülendi.

YANGIN MERDİVENİ YANGINI DAHA DA ALEVLENDİRDİ!

Yangın merdiveni otelin ortasında kalıyor, yangın merdiveninin hali ortada insanların buradan çıkma ve kaçma şansı yok! Yangın merdiveni boşluğu adeta bir yangının bacağı olmuş, alt katta başlayan yangın diğer üst katlara da sıçramış. Gece yarısı rüzgarın da etkisiyle yangın şiddetini arttırdı.

Dünkü faciadan sonra otelin içerisinde yangın merdiveni olup olmadığı en çok tartışılan konular arasındaydı, Habertürk ekranlarında paylaşılan görüntülerde yangın merdiveninin otelin içerisinde olduğu yangın sırasında yangın merdiveni boşluğunun bir baca görevi gördüğü ortaya konuyor.

OTEL SAHİBİ DE GÖZALTINDA!

İhmallar zinciri sonrası 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sahibi Halit Ergül de var.

Kültür Turizm Bakanlığı ve Bolu Belediyesi ihmaller ve denetim konusunda karşı karşıya gelmişti. Bakan Ersoy, denetimin Bolu Belediyesi'nde olduğunu ifade ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bakan Ersoy'u doğruyu söylememekle itham etmişti.