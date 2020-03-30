FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Malulen emeklilik genellikle engelli maaşıyla karıştırılır. Vatandaşlar bu nedenle malulen emeklilik konusunda çok fazla yanlış bilgiye sahiptir. Malulen emekliliğin temelinde; SGK bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birine mensup olarak çalışma durumundayken iş gücünün kaybedilmesi prensibi vardır. Kişilerin yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından en az yüzde 60 oranında iş kaybı olduğu rapor ile tescil edilmedir.

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

Malulen emeklilik, çalışma hayatı sırasında hastalık, kaza ya da rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında iş kaybı yaşayanların mağduriyetini önlemek için güvence altına alınan bir emeklilik türüdür. Kişinin herhangi bir meslekte çalışmayacak duruma gelmesi, iş gücünün tamamının ya da bir kısmının kaybedilmesi sonucunda malullük hali doğar. Bu hal nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarına devam etmeleri amacıyla emekli aylığı bağlanır. Peki, malulen emeklilik nedir? Kimler malulen emeklilik hakkından yararlanabilir? Malulen emeklilik şartları nelerdir? İşte, malulen emeklik için merak edilen bütün detaylar...

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sağlığının bozulması nedeniyle sürekli iş göremezlik hali yaratan malullük için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şartlar belirlenmiştir.

  • Sigortalının ya da işverenin malullük durumuna dair ilettikleri talebin üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporda; çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşandığının tespit edilmesi gerekir.

  • Malulen emeklilik hakkından yararlanmak için en az 10 yıllık sigorta süresinin ve 1800 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmesi şarttır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malullük yaşayanlar için 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmadan; sadece 1800 prim günü şartını yerine getirmeleri durumunda emekliliğe hak kazanabilirler.
    -İsteğe bağlı sigorta yoluyla primlerin ödenmesi halinde de malulen emeklilik prim şartı tamamlanabilir.

  • BAĞ-KUR'lu sigortalıların malulen emekli olabilmesi için ise; genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

    • -Malulen emeklilik konusunda sağlık raporu vermeye yetkilendirilen kuruluşlar arasında; devlet üniversitesi hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, askeri hastaneler yer alır.

    Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Vatandaşlar malulen emeklilik için ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri giderek bizzat başvuruda bulunabilirler. 10 yıllık sigortalılık süresi, en az yüzde 60 iş gücü kaybına dair rapor, 1800 prim günü şartlarını yerine getiren vatandaşlar yazılı olarak malulen emeklilik başvurusunu iletebilirler.

    Maluliyet kararına ilişkin süreç başvurunun ardından durumun tespit edilmesi için yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarına sevk edilmesi ile sürdürülür. Sevkin sonucunda kişinin hakkında bir dosya oluşturulur ve SGK Sağlık Kurulu maluliyet durumunu kabul edebilir, reddedebilir veya ara karar talebinde bulunabilir.

    Malulen Emeklilik Aylığı Ne Zaman Bağlanır?

    Malulen emeklilik aylığının bağlanması için kişinin sigortalı iken görevden ayrılmış olması ve daha sonrasında tekrardan sigortalı olarak başka bir işte çalışmaması gerekir.

    -Malullük derecesini ifade eden rapor tarihi, başvuru tarihinden önce ise başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bağlanır.

    • Malullük derecesini ifade eden rapor tarihi, başvuru tarihinden sonra ise rapor tarihini takip eden ay başından itibaren malulen emekli aylığı alınabilir.

    Malulen Emeklilik Aylığında Hangi Durumlarda Kesinti Yapılır?

    Malulen emekliliğe hak kazananların, emekli aylığı almasından sonra sigortalı olarak çalışması halinde maaşı kesilir. Ayrıca kontrol muayenesi sonucunda iş gücü kaybının ortadan kalkması durumunda kesinti yapılır.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
    3 kamu bankasından yeni kredi desteği3 kamu bankasından yeni kredi desteği
    Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Malulen emeklilik, SGK,

    En Çok Okunan Haberler

    İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

    İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

    Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

    Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

    Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

    Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

    Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

    Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

    Asrın projesinde sona yaklaşıldı

    Asrın projesinde sona yaklaşıldı

    Kilosu 2 bin lira, yok satıyor

    Kilosu 2 bin lira, yok satıyor

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

    Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

    İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

    Devletten çoçuk parası müjdesi!

    Bankaların şubat sonu kârı 15 milyar TL oldu

    Bankaların şubat sonu kârı 15 milyar TL oldu

    3 kamu bankasından 5 bin TL'nin altında geliri olanlara kredi paketi

    3 kamu bankasından yeni kredi desteği

    Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Kovid-19' uyarısı

    Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor

    Koronavirüs sonrası fiyatı artan ete iki kat talep geliyor

    Koronavirüs sonrası ona olan talep arttı

    Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

    Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.