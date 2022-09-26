Bu meyve yarasa gübresi ile yetişiyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı

10 yıldır Türkiye’de tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem arz eden aronya, sağlık açısından önemli bir yere sahip. Isparta’da 3 yıldır aronya fidanı üretimi yapan Murat Kaya, aronya kurulan bahçelerde su kaynağının çok güçlü olması gerektiğini belirterek, “Aronya yetişkin fidan olarak dikim yapılırsa bir sonraki yıl meyve verimine başlamakta. Eğer doku kültüründen çıkmış 1 yaşında fidan dikimi yapılırsa 2 ve 3’ncü yılından sonra meyve verimine başlamaktadır. Bu şekilde kurulan bahçelerin ekonomik getirisi çok yüksektir. Bir dönüme ortalama 300 fidan dikimi yapıyoruz. Bunların bakımlarında, kültürel işlemlerinde hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik solucan ve yarasa gübresi ile bakımlarını yapıyoruz” dedi.



