FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu meyve yarasa gübresi ile yetişiyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı

Bu meyve yarasa gübresi ile yetişiyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı

26.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilen aronya meyvesi fidanları ile yaklaşık 65 ilde bahçe kurulumu yapılıyor. 4-5 yaşlarında tam verimliliğine oturan aronya fidanlarından bir dönümde 1 buçuk ile 3 ton arasında meyve alınabiliyor. Toptan olarak kilosu 50 ile 75 TL arasında satılan aronyanın perakende fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Sağlık açısından çok değerli olan meyvenin gün geçtikçe üretiminin daha da artacağı düşünülüyor.

Bu meyve yarasa gübresi ile yetişiyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı

10 yıldır Türkiye’de tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem arz eden aronya, sağlık açısından önemli bir yere sahip. Isparta’da 3 yıldır aronya fidanı üretimi yapan Murat Kaya, aronya kurulan bahçelerde su kaynağının çok güçlü olması gerektiğini belirterek, “Aronya yetişkin fidan olarak dikim yapılırsa bir sonraki yıl meyve verimine başlamakta. Eğer doku kültüründen çıkmış 1 yaşında fidan dikimi yapılırsa 2 ve 3’ncü yılından sonra meyve verimine başlamaktadır. Bu şekilde kurulan bahçelerin ekonomik getirisi çok yüksektir. Bir dönüme ortalama 300 fidan dikimi yapıyoruz. Bunların bakımlarında, kültürel işlemlerinde hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik solucan ve yarasa gübresi ile bakımlarını yapıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Muş açıkladı! Hizmet ihracatında rekorBakan Muş açıkladı! Hizmet ihracatında rekor
Altın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştularAltın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştular
Akaryakıt indirimi için kritik günler…Akaryakıt indirimi için kritik günler…
Anahtar Kelimeler:
gübre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

Asgari ücrette konuşulan zam oranı!

Asgari ücrette konuşulan zam oranı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.