Bu sefer çok fazla oldu 'Arada 220 lira fark var! Vatandaş bilerek alsın' Fiyatlar yüzde 40 iş kaybı yarattı! Ramazan ayına dikkat çekildi

Kırmızı et fiyatlarında dengesizlik sürüyor. Kuzu etine son bir haftada 60 liraya yakın zam geldi. Kasaplar Ramazan ayına kadar et fiyatlarının daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

NTV'de yer alan habere göre; kuzu kıymanın fiyatı 1180, kuşbaşının ise 1150 lirayı buldu. Kasap reyonlarında etiketi değişen bu kez kuzu eti oldu, fiyatlar zamlandı.

"BU SEFER ÇOK FAZLA BİR YÜKSELİŞ OLDU"

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi "Son bir hafta içerisinde bölgelere göre değişmek kaydı şartıyla 30 lira ile 60 lira arasında bir değişiklik oldu. Kasım ayının başında başlar, aralığın sonuna kadar bir dönemimiz var bizim; kuzunun azaldığı bir dönemdir bu, her sene yaşadığımız bir dönem. Yalnız bu sefer işte çok fazla bir yükseliş oldu" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYINA DOĞRU ZAM GÖREBİLİR

Dana etinde ise kilo bazında fiyat artışı daha düşük ancak Ramazan ayına doğru dana eti de yüksek zam görebilir. Kasaplarda dana kıymanın kilosu 630 liradan, kuşbaşı ise 680 liradan başlıyor. Marketlerde satılan dana eti ise yaklaşık 3'te 1 oranında daha ucuz.

"ARADA 200-220 LİRA GİBİ BİR FARKIMIZ VAR"

Tüfekçi "Danada fazla bir farkımız olmadı. Bir 15 gün içerisinde 20 liranın 25 liranın civarında bir fark oldu. Et ve Süt Kurumu yurt dışından ithal etmiş olduğu etleri zincir marketlere, et sanayicilerine ve yemek sanayicilere veriyor. Bizler kasaplar olarak meslektaşlarım yerli dana ve sığır kullandıkları için 200-220 lira gibi bir arada kemiksiz yaptığımız zaman bir farkımız var. Zincir marketlerin ürünlerimiz ithaldir diye ibare koymasını özellikle istiyorum, vatandaş bilerek alsın" şeklinde konuştu.

YÜZDE 40'TAN FAZLA İŞ KAYBI

Kasaplar zincir marketlerle aralarında oluşan fiyat farkı nedeniyle yüzde 40'tan fazla iş kaybı yaşadıklarına da dikkat çekiyor.