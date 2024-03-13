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Bu sene de tercihleri Türkiye! Artış yüzde 40'ı geçti

13.03.2024 12:56
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Alman vatandaşlarının bu yaz tatili tercihi bu sene de Türkiye oldu. Yaz için rezervasyon yaptıranların oranındaki artış yüzde 40'ı aştı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Türkiye, her şey dahil ürünler sunan destinasyonlar arasında bir numara" dedi.

Bu sene de tercihleri Türkiye! Artış yüzde 40'ı geçti

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiğini belirtti.Norbert Fiebig, "Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde." dedi.

Fiebig, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda turizm sektörünün insanların seyahat etmek istemesiyle iyi bir "ruh hali" içinde olduğunu dile getirdi. Fiebig, bunun yaz tatili için rezervasyon rakamlarına yansıdığını söyledi.

Fiebig, gelecek yaz sezonu için Almanya'da rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış olduğunu dikkati çekerek, bu yükselişin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE, HER ŞEY DAHİL ÜRÜNLER SUNAN DESTİNASYONLAR ARASINDA BİR NUMARA"

Norbert Fiebig, Almanların seyahat tercihlerinde Türkiye'nin konumuna değinerek, "Almanların nereye seyahat ettiğine baktığımızda gördüğümüz şey; rezervasyonda yüzde 40'tan fazla bir artışla Türkiye'nin çok iyi durumda olduğu. Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde. Üçüncü sırada Yunanistan ve dördüncü sırada Mısır var." diye konuştu.

Fiebig, Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl özellikle çok iyi olduğunu ve bunun tüm sene boyunca devam etmesini beklediğini kaydederek, "Bunun nedeni Türkiye'nin çok iyi bir fiyat/performans oranına sahip olması ve Almanya'da çok popüler olan her şey dahil ürünler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu destinasyonlar arasında bir numarada bulunması." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altyapısının çok güzel ve yeni olduğunu dile getiren Fiebig, ülkenin kültürel turizme odaklanması gerektiğini de anlattı.

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL AÇIDAN SUNABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Fiebig, "Türkiye'nin kültürel açıdan sunabileceği çok şey var. Buna Alman potansiyel müşterileri çekmemiz lazım. Dolayısıyla Almanların gözde tatil destinasyonu olarak Türkiye'nin başarısını kültürel tarafta arayarak, geliştirebileceğimiz ve manevra yapabileceğimiz birçok alan var." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE DİĞER RAKİPLERİNDEN DAHA İYİ DURUMDA"

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin çok popüler olan güneş ve plaj ürününün yanı sıra kültürel ve sportif taraftaki cazibesiyle daha fazla insan çekmeye odaklanması lazım." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda da çok cazip olduğunu vurgulayan Fiebig, "Genel olarak son birkaç yıldır Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda." diye konuştu.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİYLE ILIMLI FİYAT ARTIŞLARI BEKLİYORUM"

Fiebig, küresel turizmin Covid-19 salgını sonrası toparlanmasına devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enflasyon düşmesiyle daha ılımlı fiyat artışları bekliyorum. Almanlar seyahat etmeye hevesli. Fırsat bulduklarında da bunu yapıyorlar ancak müşterilerin fiyat hassasiyetini hafife almamalıyız. İnsanların ceplerinde bitmeyen para yok ve fiyatlara çok dikkatli bakıyorlar. 'Paramın karşılığını en iyi nerede alabilirim' sorusu devam edecek ve bu da fiyat/fayda oranı çok iyi olan destinasyonlar için gelecekte de çok iyi olacakları anlamına geliyor."

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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