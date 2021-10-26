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Bu tarihe dikkat! Toplu para yatırarak emekli olmak için son günler kaldı

26.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan pek çok kişi, yapılandırma ile emeklilerine kavuştu. Toplu para yatırarak emekli olmak isteyenler için sayılı günler kaldı.

Bu tarihe dikkat! Toplu para yatırarak emekli olmak için son günler kaldı

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kurtulurken, prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da emekliliklerine kavuştu. Sizler de bu fırsattan yararlanıp kolayca emekli olmak istiyorsanız, son günler kaldı. Aman dikkat başvuruyu son güne bırakmayın.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlandı. 1 Temmuz’da başlayan başvurulardan, Bağ-Kur’lular da yararlanarak geçmişe dönük prim borçlarını ihya ederek, emeklilerine kavuştular. Hala başvurmayanlar için süre 1 Kasım’a kadar devam ediyor. Başvuru, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Ay sonunun hafta sonuna denk gelmesinden dolayı başvurularınızı son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz.

BAĞ-KUR’LULAR YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLABİLİYOR

Yasanın Bağ-Kur’luya sağladığı birinci faydaya göre; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor. İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek (canlandırmak) isteyenleri kapsıyor. Borcunu ödeyecek olan bu kişilerin büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Emeklilik dilekçesini verip hemen maaş alabilme imkanları doğuyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 30 KASIM’A KADAR

Borç ödemesi, borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlanacak. Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapabilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek. Bu arada başvurusu 30 Eylül’de sona eren diğer mükellefler için ilk taksit dönemi ise 1 Kasım’da bitiyor.

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