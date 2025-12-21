FİNANS

Bu yıl başında ilk kez yapılmaya başlandı! Yurt dışına gönderilecek

Adana'da bu yılın başında denizde ilk kez yapılmaya başlanan kafes balıkçılığıyla yetiştirilen çupraların Avrupa'ya ihraç edilmek üzere hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Akdeniz'de Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasında çupra ve levrek olmak üzere yılda 30 bin ton kapasiteli ilan ettiği su ürünleri yetiştiricilik bölgesinde balıkçılık faaliyetleri sürüyor.

Yer tahsislerinin 2021'den bu yana devam ettiği ve bu yıl kafeste balık yetiştiriciliğine başlanan bölgede ilk hasat bir firma tarafından gerçekleştirildi.

İlk hasatta alınan 16 ton çupra, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Yunanistan, İspanya ve Hollanda'ya gönderilecek.

Hasat, yıl boyu sürecek.

"AVRUPA'DA BİRÇOK MARKETTE BİZİM BALIKLARIMIZ TÜKETİME SUNULUYOR"

Firmanın bölge müdürü Ahmet Hayırlıoğlu, AA muhabirine, şubatta 2-2,5 gram ağırlığındaki balıkları kafeslere bırakarak yetiştiriciliğe başladıklarını söyledi.

Kafeslerdeki balıkların yaklaşık 10,5 aylık süreçte porsiyonluk olarak tabir edilen yaklaşık 400 grama ulaştığını anlatan Hayırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu balıkları bugün itibarıyla hasat ettik. Bu balıkları şu an için Bodrum'daki fabrikamıza göndereceğiz. Oradaki fabrikamızda işlenip tüm Avrupa'ya dağıtılmak üzere Yunanistan, İspanya ve Hollanda'ya gönderilecek. Avrupa'da birçok zincir markette bizim bu balıklarımız tüketime sunuluyor."

Hayırlıoğlu, Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasındaki yetiştiricilik bölgesinde 11 bin 500 ton kapasiteli tesislerinin şu an için 3 bin tonunda faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

HASAT EDİLEN BALIKLAR ADANA'DA İŞLENECEK

Kafeste yetiştirdikleri balıkların Adana'da işlenebilmesi için Kozan ilçesinde tesis kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hayırlıoğlu, "Kozan'da 9 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek işleme ve paketleme fabrikamız kuruluyor. 2026 Haziran'dan itibaren artık burada hasat ettiğimiz balıkların tamamını Kozan'da işleyip ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Hayırlıoğlu, bölgede şu an 18 kafeste yaklaşık 10 milyon balık bulunduğunu, ilk yılları olmalarına rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Bölgedeki yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Hayırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Hemen 1 kilometre açıkta ikinci tesisi kurduk. 2026'da bir problem yaşamazsak 20 milyon balık üreteceğiz. Planımıza göre her sene üretimimiz katlanarak devam edecek. Burada toplam 40 milyon balık yetiştirip ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Muğla'nın Bodrum ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde de kafeslerde balık yetiştirici faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Hayırlıoğlu, üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

