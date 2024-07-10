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Bu zam değil indirim haberi geldi! Bir bira grubunun fiyatları değişti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 15:36
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı TÜFE ve ÜFE verilerini açıklamasının ardından ÖTV zamlarında da oranlar belli oldu. Alkollü içeceklere de 3 Temmuz itibariyle alkol firmalarından ürünlerine ÖTV zammı geldi. Zamlar sonrası bir bira grubundan ise indirim kararı geldi.

Bu zam değil indirim haberi geldi! Bir bira grubunun fiyatları değişti

Temmuz zamları cep yakarken bu kez indirim haberi geldi. Bir bira grubu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ÜFE verisi sonrası gelen ÖTV zammını yansıttığı fiyatlarında indirime gitti. İndirimle birlikte grubun standart birasının fiyatı 72 TL oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatları güncel listesini paylaştı.

Markaya göre fiyatlarda değişiklik olsa da standart bira fiyatı daha önce yapılan yaklaşık 10 TL'lik zamma göre 3 ile 5 TL geri çekildi.


Express


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