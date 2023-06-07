BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023: TMO buğday ve arpa fiyatları ne kadar, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Buğday alım fiyatları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çiftçiler, birçok bölgede başlayan yeni buğday hasadı sezonu ile birlikte arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Buğday alım fiyatları merak konusu oldu. Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, seçimlerden önce konuya dair yaptığı açıklamada "2022 yılında, bir önceki yıl 2 bin 250 TL olan buğdayı, 7 bin 450 TL'ye almıştık. 7 bin 450 TL'nin bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 TL'de buğday işlem görmüştü. Bu sene de oturup bu hesaplamaları yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 buğday ve arpa fiyatları...

BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir."

GEÇEN YIL BUĞDAY FİYATLARI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl TMO alım fiyatları şu şekildeydi:

Sert Ekmeklik Buğday 6.050 TL (Ton)

Arpa 5.500 TL (Ton)

