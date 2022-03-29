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Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarına zam kapıda

29.03.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yaptı. Yapılan zammın ardında gözeler ekmek fiyatlarına çevrildi. Tarım uzmanları ekmek fiyatlarının da artacağını öngörüyor.

Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarına zam kapıda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un sanayicilerine satılan buğdaya zam yaptığını duyurdu. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3.210-3.325 liraya çıktı. Buğdaya yüzde 22 zam yapıldığını belirten Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım ekmeğe zam gelebileceğini belirtti.

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Yıldırım'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

Hükümetin tarımdaki alım fiyat politikası ne yazık ki, üreten çiftçiden ucuza almak, dışarıdan pahalıya ithal etmek oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) sezon başında açıkladığı alım fiyatları ile şu andaki ithalat fiyatları arasında en az 3 kat fark var.

TMO, açıklanan bu fiyatlardan ürün alamadı çünkü piyasa fiyatı bunun çok üzerine çıktı. İçerden bu fiyata ürün alamayan Ofis, yaptığı ihalelerle yurtdışından buğday, arpa, mısır ithalatı yaptı. Hem de çok daha yüksek fiyatlara.

Sadece ekmeklik buğday örneği vermek gerekirse, ilk ihale 30 Haziran 2021 tarihinde yapıldı ve buğday ithalatına ton başına ortalama 262,90 dolar ödendi. Kuraklık, pandemi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi olayların da etkisi ile dünyada da fiyatlar arttı. TMO’nun son olarak Mart 2022’deki ihalelerinde buğdayın tonu 450 doların üzerine çıktı. Yani tonu 6 bin 750 lirayı buldu. Mayısta açıklanan alım fiyatının 3 katı bir fiyata buğday ithal edildi.

Mercimek, nohut gibi bakliyat ürünlerinde alım fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark çok daha büyük. Üretici haklı olarak “benden ucuza alınmak istenen ürün neden daha pahalıya ithal ediliyor” diye soruyor. Kaldı ki, açıkladığı fiyatla iç piyasadan ürün alamayan TMO artık ithalat ofisi gibi çalıştırılıyor.


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