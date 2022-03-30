Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarına zam kapıda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un sanayicilerine satılan buğdaya zam yaptığını duyurdu. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3.210-3.325 liraya çıktı..Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.

SON ZAM ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI

Diğer yandan, İstanbul'da ekmek fiyatlarına son zam şubat ayında yapılmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 10 Şubat'ta yapılan meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,4 zam kararı çıkmış; öncesinde ekmek fiyatlarını 3-3,5 liradan satan fırınlar olsa da, 210 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 3 liraya yükselmişti.

