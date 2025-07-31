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Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV...

Araç ve ehliyet sahipleri için son gün geldi! MTV ödemeleri ve ehliyet yenileme için bugün itibarıyla son buluyor. MTV ödemesinin ikinci taksitini yatırmayan vatandaşlar gecikme faizi ödeyecek. Yarından itibaren ise ehliyet yenilemenin bedeli 15 lira yerine 7 bin TL olacak. Peki, MTV ödemeleri nereden yapılır? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV...
Ezgi Sivritepe

Bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitinin son ödeme günü.Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz aralığında yapılıyor. Bugün son ödeme tarihiyken, borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilecek.

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 1

MTV ödemesini son güne bırakanlar ödemenin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte ödeme yapılabilecek noktalar:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,
  • Vergi daireleri,
  • PTT şubeleri,
  • Banka şubeleri,
  • Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.

Bugün ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilir. Bununla beraber araç muayenesi yaptırmak için de MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 2

MTV TUTARLARI GÜNCELLENDİ

2025 MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme yapılarak yükseltildi. Bu da araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesini ifade ediyor. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıkmıştı.
Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 3

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH BUGÜN!

Ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar için de son gün geldi. Defalarca yapılan uyarılara rağmen ehliyet yenilemesini son tarihe bırakan vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Ehliyet yenilemek için NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.
Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 4

Ehliyet yenilemek için gereken belgeler ise şu şekilde:

  • Başvuru için eski tip sürücü belgesi
  • Sürücü sağlık raporu
  • Biyometrik fotoğraf
    Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 5

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor
Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir, yarından itibaren 500 kata yakın fiyatı artacak: Hem ehliyet hem MTV... 6

BUGÜN 15 TL YARIN 7 BİN TL

Şu anda ehliyet yenileme için ödenen ücret 15 TL. 1 Ağustos itibariyle B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira ücret ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
MTV Otomobil Ehliyet araba nüfus müdürlüğü
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