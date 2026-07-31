Bugün son gün! Ödemeyenler aracını satamayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve 2025 yılı vergilendirme dönemine ait gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için belirlenen yasal sürenin bugün dolduğunu hatırlattı.

GİB tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin cezai faiz ve idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için ödemelerini mesai bitimine kadar tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Vergi ödemeleri dijital kanallar ve fiziki noktalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mükellefler ödemelerini şu kanallar aracılığıyla yapabilir:

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil: MTV ödemeleri için şifre gerekmeden; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil/sahiplik belgesi tarihi bilgileriyle sisteme giriş yapılabiliyor.

Bankalar: Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları, banka hesapları veya yurt dışı banka kartları kullanılabilir.

Fiziki Noktalar: Vergi dairesi vezneleri ve PTT iş yerleri üzerinden ödeme imkanı mevcuttur. GİB, internet üzerinden yapılan işlemlerde dolandırıcılık mağduriyeti yaşanmaması adına tarayıcı adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" veya bankaların resmi adreslerinin yazılması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır