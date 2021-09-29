FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'te yayımlandı! Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Resmi Gazete'te yayımlandı! Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

29.09.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek. Yeni banknotlarda TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait imzalar yer alacak.

Resmi Gazete'te yayımlandı! Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar yeniden düzenlendi.

YENİ İMZALARLA BASILACAK

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

2019'da ücretli olmuştu! Kullanımı yüzde 75 azaldı2019'da ücretli olmuştu! Kullanımı yüzde 75 azaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyorDünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyor
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
TİGEM'e ait 14 at satışa çıkarıldı! Dudak uçuklatan fiyatTİGEM'e ait 14 at satışa çıkarıldı! Dudak uçuklatan fiyat
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Türk lirası Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Çin'den kripto paraya bir darbe daha!

Çin'den kripto paraya bir darbe daha!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Konut, ihtiyaç ve otomotiv kredi faiz oranları!

Konut, ihtiyaç ve otomotiv kredi faiz oranları!

Kira fiyatları yükselince o alana yöneldiler!

Kira fiyatları yükselince o alana yöneldiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.