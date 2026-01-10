FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Ocak Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

10 Ocak 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından kayda değer değişimlerle dolu. Gümüş ons fiyatları 3441.89 TL'den satılırken, günlük artış %4.03 olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş alım-satım fiyatları ise 79.81 Dolar seviyelerinde. Gümüş gram fiyatı, yatırımcılar için cazip olan 110.6663 TL ve 110.694 TL değerleriyle dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğu gibi, piyasa analizi ve dikkat gerektiriyor.

Cansu Akalp

Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Gözlemler

10 Ocak 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli gelişmeler yansıtmakta. Gümüş ons fiyatları, alış 3441.89 TL ve satış 3444.20 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %4.03 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar açısından olumlu bir durum yaratıyor.

Gümüş ons fiyatı Dolar cinsinden ise alış 79.81 Dolar ve satış 79.83 Dolar olarak gerçekleşmektedir. Bu fiyatlar, gümüşün Amerikan doları karşısında dalgalandığını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi bu kategoride %3.8 olarak belirlenmiştir. Yatırımcıların döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkate alması gerekmekte.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekmekte. Gümüş gram alış fiyatı 110.6663 TL, satış fiyatı ise 110.694 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %4 seviyesindedir. Bu oran, yatırımcıların gram fiyatlarına olan ilgisinin artabileceğini gösteriyor.

10 Ocak 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından önemli değişimlerle dolu. Yatırımcılar için pek çok fırsat sunan bir gün gibi görünüyor. Gümüşün ons ve gram fiyatlarındaki artışlar, piyasalarda yeni alım fırsatları yaratabilir. Yatırımcıların dikkatli olmaları, piyasa koşullarını takip etmeleri önem taşıyor.

