Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla önemli hareketlilik yaşanıyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 2285.28 TL, satışta 2287.54 TL seviyelerine ulaşırken, günlük değişim yüzde 1.61 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları da yükselerek alışta 73.4741 TL, satışta 73.542 TL seviyesine geldi. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını ve piyasalardaki dalgalanmaların dikkatle takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Gümüş piyasalarında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Bu durum, 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gerçekleşmektedir. Saat 10:00'da gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir referans olmaktadır. Gümüş ons fiyatları, alışta 2285.28 TL, satışta 2287.54 TL seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim yüzdesi %1.61'dir. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu desteklemektedir.

Gümüş onsunun döviz cinsinden fiyatı, dikkat çekici bir değişim göstermektedir. Gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 54.09 dolar, satışta ise 54.14 dolar seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim yüzdesi %1.56 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, uluslararası gümüş ticareti ve ABD Doları'nın etkisini göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları, piyasalarda önemli bir yer tutmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla, gram fiyatı alışta 73.4741 TL, satışta ise 73.542 TL seviyesine yükselmiştir. Günlük değişim yüzdesi %1.62 olarak belirlenmiştir. Bu artış, yerel piyasalarda talebin yansımasıdır.

Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ilgisini sürekli çekiyor. Tarihsel olarak gümüş, değer saklama aracı olarak bilinir. Son dönemlerdeki dalgalanmalar, gümüşün yatırım portföylerindeki önemini vurgulamaktadır. Piyasaların dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Yatırım kararları, güncel verilere dayanarak değerlendirilmelidir. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemek için analiz yapmak kritik öneme sahiptir.

