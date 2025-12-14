Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Aralık 2025'te saat 10:00'da gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtın araştırılıyor. Gümüş ons TL gün içindeki alış fiyatı 2639.71 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2642.47 TL oldu.

Gümüş onsunun Dolar cinsinden değeri de dikkat çekici. Alış fiyatı 61.84 Dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 61.88 Dolar olarak tespit edildi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisini göstermektedir.

Gümüş gram fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. Alış fiyatı 84.8835 TL, satış fiyatı ise 84.9384 TL olarak belirlendi. Bu değerler, yatırımcıların gümüşe olan talebini etkileyen piyasa koşullarını işaret ediyor.

Genel olarak 14 Aralık 2025 tarihinde, gümüş fiyatlarındaki son durum yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi oldu. Yatırımcılar için piyasanın yönü konusunda dikkatli olmak önemli hale geldi. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların sebep ve sonuçlarına ilişkin analiz yapmak, yatırım stratejileri geliştirmek için gereklidir.