Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 14 Ocak 2026 tarihinde dikkate değer bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge. Bu sabah gümüş ons fiyatı alışta 3885.27 TL, satışta ise 3889.57 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %3.92. Bu durum gümüş yatırımcılarının ilgisini çekiyor.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekici. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 90.02 dolar, satış fiyatı 90.08 dolar olarak kaydedildi. Gümüş ons/doların günlük değişim yüzdesi %3.88. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yansıması olarak değerlendirilebilir.

Gümüş gramı verilerine göre alış fiyatı 124.939 TL, satış fiyatı ise 125.0223 TL. Bu fiyat aralıkları günlük bazda %3.93'lük bir değişim gösteriyor. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, gümüşe olan talebin arttığını gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış, yerel ve uluslararası piyasalarda gümüş talebinin yükseldiğini işaret ediyor. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için değerli madenlere yöneliyor. Bu veriler, gümüş yatırımları yapmayı planlayanlar için güncel bir rehberlik sağlıyor.