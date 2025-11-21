FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Kasım 2025 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici bir dalgalanma yaşadı. Gümüş ons fiyatları 2097.46 TL alış ve 2101.15 TL satış ile işlem gördü. Günlük düşüş yüzdesi -1.88 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları 67.4517 TL alış ve 67.5336 TL satışla belirlendi. Bu durum, yatırımcıların gümüş ve piyasa koşullarını dikkatle izlemeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Gümüş piyasasındaki dalgalanmalar, yerel fiyatlara da yansıdı.

Cansu Akalp

Gümüş fiyatları, 21 Kasım 2025 tarihinde yatırımcılar ve piyasa analizcileri için önemli bir gün olarak değerlendiriliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış fiyatı 2097.46 TL, satış fiyatı ise 2101.15 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -1.88 olarak kaydedildi. Bu düşüş, gümüşün değerindeki dalgalanmayı gösteriyor. Yatırımcılar, piyasa koşullarını daha dikkatli değerlendirmek zorunda kalabilir.

Gümüş ons ve dolar fiyatları da dikkate değer bir parametre olarak öne çıkıyor. Aynı saat itibarıyla, alış fiyatı 49.43 Dolar, satış fiyatı ise 49.49 Dolar olarak tespit edildi. Günlük değişim yüzdesi -2.08 olarak hesaplandı. Bu durum, uluslararası gümüş piyasasındaki dalgalanmaların, lokal piyasa üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatları ise oldukça ilgi çekici. Alış fiyatı 67.4517 TL, satış fiyatı ise 67.5336 TL olarak belirlendi. Burada da günlük değişim yüzdesi -1.88 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, piyasa koşullarındaki olumsuz etkilere bağlı olarak değerlendirilebilir. Bu durum, yatırımcı güveninin azalmasına işaret edebilir.

Gümüş fiyatlarında yaşanan bu düşüşler, piyasanın sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Yatırımcıların, gümüş gibi değerli metallerdeki fiyat hareketlerini izlemeleri büyük öneme sahiptir. Piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceği ve gümüş fiyatlarının gelecekteki seviyeleri merakla bekleniyor. Bu gözlemler, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.

