Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Kasım Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Kasım 2025 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 2118.51 TL, satışta 2120.95 TL olarak belirlendi. Dolar cinsinden ise gümüş, alışta 49.93 Dolar ve satışta 49.97 Dolar düzeyindedir. Günlük değişim yüzdeleri düşüş gösteriyor. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi ve piyasalardaki belirsizlikleri dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Kasım Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Kasım 2025 tarihinde, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları belirlendi. Alış fiyatı 2118.51 TL, satış fiyatı ise 2120.95 TL. Günlük değişim yüzdesi -0.93 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün değer kaybettiğini gösteriyor. Yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Gümüşün ons fiyatları Dolar cinsinden de önemli bir gösterge. Alış fiyatı 49.93 Dolar, satış fiyatı ise 49.97 Dolar. Ancak günlük değişim yüzdesi -1.09 olarak belirlendi. Dolar bazındaki bu düşüş, uluslararası talebe dair ipuçları veriyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkatlice izlemeli.

Gümüşün gram fiyatları ise alış fiyatı 68.122 TL, satış fiyatı 68.1765 TL olarak gözlemleniyor. Günlük değişim yüzdesi -0.95 olarak kaydedildi. Bu değer kaybı, gümüş yatırımı yapanları etkiliyor. Yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Gümüş fiyatlarındaki iniş, birçok faktörden kaynaklanabilir. Küresel ekonomik durum ve ABD Doları’nın güçlenmesi buna örnek. Piyasalardaki belirsizlikler de etkili olabilir. Yatırımcıların bu değişimleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Bugün gözlemlenen fiyat değişimleri, gümüşe olan talebin dinamik yapısını gösteriyor.

