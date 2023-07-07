Bugünkü zamların ardından Özgür Demirtaş gündem oldu! Sosyal medyada...

Haziran enflasyonu ve 6 aylık enflasyonun açıklanması sonrasında MTV ve ÖTV'ye zam gelmiş, ekonomist Özgür Demirtaş da bu karar sonrasında "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" yorumunda bulunmuştu. Bugün de birçok kaleme zamlar gelmesi sonrasında Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem oldu.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! MTV VE ÖTV'YE ZAM GELDİ

5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileri açıklanmıştı. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla da memurlara yapılacak maaş zamları netleşmişti. Ayrıca en düşük memur maaşıyla ilgili düzenleme de TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Aynı gün bazı vergilerdeki artış haberleri de peş peşe geldi. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği duyuruldu. Bazı ürünlere ÖTV zammı geldi.

Ekonomist Özgür Demirtaş, o gün yaptığı paylaşımda "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" ifadelerini kullanmıştı.

Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 5, 2023

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu sabah açıklanan zamların ardından da Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Demirtaş'ın eski tweetini alıntıladı.



