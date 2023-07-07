FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bugünkü zamların ardından Özgür Demirtaş gündem oldu! Sosyal medyada...

Bugünkü zamların ardından Özgür Demirtaş gündem oldu! Sosyal medyada...

07.07.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyonun açıklanması sonrasında gelen peş peşe zamlardan sonra ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem oldu. 5 Temmuz'da MTV ve ÖTV'ye gelen zamlar sonrasında açıklama yapan Demirtaş, "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" şeklinde mesaj paylaşmıştı. Bugün yeni zamlar geldi. Birçok kaleme gelen zamlar sonrasında birçok kişi Demirtaş'ın eski tweetini alıntıladı.

Bugünkü zamların ardından Özgür Demirtaş gündem oldu! Sosyal medyada...

Haziran enflasyonu ve 6 aylık enflasyonun açıklanması sonrasında MTV ve ÖTV'ye zam gelmiş, ekonomist Özgür Demirtaş da bu karar sonrasında "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" yorumunda bulunmuştu. Bugün de birçok kaleme zamlar gelmesi sonrasında Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem oldu.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! MTV VE ÖTV'YE ZAM GELDİ

5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileri açıklanmıştı. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla da memurlara yapılacak maaş zamları netleşmişti. Ayrıca en düşük memur maaşıyla ilgili düzenleme de TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Aynı gün bazı vergilerdeki artış haberleri de peş peşe geldi. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği duyuruldu. Bazı ürünlere ÖTV zammı geldi.

Ekonomist Özgür Demirtaş, o gün yaptığı paylaşımda "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu sabah açıklanan zamların ardından da Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Demirtaş'ın eski tweetini alıntıladı.

Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zam sonrası hücum ettiler, e-Devlet kilitlendiZam sonrası hücum ettiler, e-Devlet kilitlendi
Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!
Memur emekli maaşı Temmuz zammı için Erdoğan yarını işaret etti!Memur emekli maaşı Temmuz zammı için Erdoğan yarını işaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Zam Özgür Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.