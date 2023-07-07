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SON DAKİKA | Noter, pasaport, vize, cep telefonu ve KDV oranları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı

07.07.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL oldu. Mal ve Hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları da artırıldı. Yüzde 18 olan KDV yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10’a çıkarıldı.

SON DAKİKA | Noter, pasaport, vize, cep telefonu ve KDV oranları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI ARTIŞTAN HARİÇ TUTULDU

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

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KDV ORANLARI ARTIRILDI

Öte yandan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Vize pasaport telefon

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