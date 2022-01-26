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Bunlar da kar fırsatçıları! Fiyatlar yüzde 50 arttı

26.01.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Yollar kapandı, ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. Ulaşımda aksaklı yaşandı, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Otomobiller de mahsur kaldı. Fırsatçılar ise bu durumda bile boş durmadı. Zincir, kar lastiği, kürek, buğu çözücü, kar paleti gibi ürünlerin fiyatı 3 günde en az yüzde 50 arttı. Çekici fiyatları iki katına çıktı, taksiler 5 km yola 100 TL, oteller de 1 gece konaklamaya 2-3 bin TL istedi!

Bunlar da kar fırsatçıları! Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yüzlerce insan yollarda kalırken karla mücadele aralıksız devam etti. Hatta İstanbul’da termometreler sıfırın altında 43 dereceyi gösterdi.

Kar yağışı sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlar durduruldu, toplu taşıma araçları kilitlendi, yüzlerce insan yollarda kaldı. Hayat durma noktasına gelirken fırsatçılar da boş durmadı. Son üç günde lastik zinciri, paletli kar zinciri, kar küreği, buğu çözücü, kar temizleme aparatları, otomobil kış setleri ve antifriz fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı.

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Örneğin, geçen hafta 1.150 lira olan kar patinaj zinciri fiyatı, iki gün önce 1.380 liraya çıktı. Lastiklerin karda kaymaması için kullanılan kar çorabı fiyatı 3 günde 130 liradan 249 liraya yükseldi. Lastiklerde kullanılan kar paleti fiyatı 320 liradan 570 lirayı gördü. 3 litrelik antifriz fiyatı 68 liradan 88 liraya, bagajda taşınabilen kar küreği fiyatı 260 liradan 340 liraya kadar zamlandı. 5 litrelik antifrizli oto cam suyu da 136 liradan 153 liraya, buz kazıyıcı aparatları 75 liradan 100 liraya tırmandı.

OTEL, TAKSİ, ÇEKİCİ FİYATLARI

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Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde, kar yağışının en etkili olduğu Beylikdüzü bölgesinde yollarda fahiş fiyata kar zinciri satıldığı da görüldü. Çekiciler ise normalde aldıkları fiyatın çok daha üzerinde fiyatlar istediler. Örneğin Beylikdüzü bölgesinden Büyükçekmece’ye bir otomobilin çekici ücreti 250 lira iken, kar nedeniyle 500 lira fiyat talep edildi. Yaşanan yoğun kar yağışı birçok kazaya da neden oldu. Bazı oto sanayiler dükkân açmazken, açılan yerlerde ciddi kuyruklar oluştu. Kış lastiği ve zinciri olan taksilerde fiyatlar normalin dışına çıktı.

Beylikdüzü bölgesinde bir taksici, 5 kilometrelik yol için 100 lira ücret talep etti. Bu arada oteller de fiyatları tırmandırdı. Özellikle İstanbul Havalimanı’na yakın şehir otellerine, iptal olan uçak seferleri sebebiyle talep patladı. Bazı otellerin gecelik ücretlerini 2-3 bin TL bandına kadar çıkardığı ileri sürüldü.

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