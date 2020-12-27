FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat! Ödemeler bu gece başlıyor

Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat! Ödemeler bu gece başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2020 13:06 | Son Güncelleme

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat! Ödemeler bu gece başlıyor

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece hesaplarına yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı.

Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık'ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!
KYK burs ve kredileri arttı!KYK burs ve kredileri arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu
CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu
2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var
2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var
2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak
2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak
İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!
İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!
Asgari ücrette kritik gün belli oldu
Asgari ücrette kritik gün belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması
DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama:
İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar
İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!
YIlbaşı temalı maske! 2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var
2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var
Asgari ücrette son toplantı için geri sayım! 2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak
2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
Bankaların yeni çalışma saatleri
"Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"
Tarih verildi: Çin, ABD'yi geçecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.