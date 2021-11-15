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Bütçe ekimde 17,4 milyar TL açık verdi

15.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 114 milyar 16 milyon lira, giderleri 131 milyar 422 milyon lira oldu.

Bütçe ekimde 17,4 milyar TL açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 114 milyar 16 milyon lira, giderleri 131 milyar 422 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 114 milyar 16 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 34,6 artışla 131 milyar 422 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 17 milyar 406 milyon lira, ocak-ekim döneminde ise 78 milyar 499 milyon lira açık verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe Açığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
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