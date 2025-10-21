FİNANS

Bütçeden tarımsal desteklere 168 milyar TL ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan 2026 yılı bütçe teklifine tarımsal destekler için 168 milyar lira ve tarım sektörü yatırımları için 190 milyar lira ödenek konuldu.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, tarıma ayrılan kaynakta 2025 yılı bütçesine göre 182,2 milyar liralık artış gerçekleşti.

Bütçe teklifine göre, 2026 yılı için tarıma yaklaşık 888,2 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. Bütçeden tarımsal destek programları için ayrılan tutar da 135 milyar liradan, 168 milyar liraya yükseldi. Gelecek yıl için ise yatırım ödenekleri 190 milyar lira olarak öngörüldü.

Bütçe teklifine, tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 48 milyar lira ödenek konuldu.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığına 2026 yılı için ayrılan bütçe de 541,8 milyar lira olarak belirlendi. Tarım alanındaki en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 2026 yılı için ayrılan ödenek bu yılın bütçesine göre 35,4 milyar lira artarak 233 milyar liraya çıktı. Söz konusu ödeneğin 221,4 milyar lirası "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı" için kullanılacak.

"SULAMA ALANLARI YATIRIMLARININ TAMAMLANMASI GEREKİYOR"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2026 bütçesinde tarıma ayrılan 888,2 milyar liralık kaynağın, 220 milyar lirasının kredi, 190 milyar lirasının yatırım ve 168 milyar lirasının tarımsal destekler olarak açıklandığını bildirdi.

Tarıma ayrılan kaynaklarda, 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğu dikkate alındığında, genelde artış ve iyileştirmenin söz konusu olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Yatırım bütçesinde DSİ'ye ayrılan kısmın, ülkemizin tarımsal kuraklığın etkilerini yaşaması nedeniyle çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Su havza ve su kaynaklarımızın, yeniden güncellenmesi gerekir. Su kaynaklarımız ve su rezervlerimiz, azalıyor. Sulama alanları, yatırımlarının tamamlanması gerekiyor. Su iletim ana ve tali kanallarının, kapalı kanal olması sağlanmalı. Salma sulama yerine, basınçlı sulama sistemlerine geçiş süratle sağlanmalı. Basınçlı sulama sistemlerine geçişle, sulama randımanı yüzde 25 artacağı gibi, kısıtlı sulama uygulaması da söz konusu olacaktır."

