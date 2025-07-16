'Büyük bir adım daha attık' Bakan Kurum duyurdu 'Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık'

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordine ettiği asrın inşa seferberliği sürüyor. Deprem bölgesinde en çok konutun inşa edileceği Hatay’da projeler 7/24 vardiya esasıyla hızla inşa ediliyor. Emlak Konut GYO, Antakya ilçesindeki 500 Evler bölgesinde 576 konut inşa etti. Kura çekimi de tamamlanan bölgede kısa süre sonra teslimatlar başlayacak.

BAKAN KURUM: YÜZLERCE AİLEMİZ İÇİN YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların yorumlarını sosyal medya hesabından “İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay’da 500 Evler’i de tamamladık. Şimdi Antakya’da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor” notuyla paylaştı.

İlmek ilmek işledik.



Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık.



Hatay’da 500 Evler’i de tamamladık.



Şimdi Antakya’da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor. #BirlikteGüçlüYarınlara pic.twitter.com/24hrcSN2rM — Murat KURUM (@murat_kurum) July 16, 2025

“KURA ÇEKİMİNDE SEVİNÇTEN AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM”

Hak sahibi Hüsne Fakı evlerin sağlamlığına dikkat çekti, “Ben bu evlerde gönül rahatlığıyla otururum. Çünkü temelinde kaç tane fore kazık olduğunu da biliyorum artık. Önceden deseler böyle böyle, hiç bilmezdim. Ama şimdi her şeyin ne olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Hüsne Fakı, çalışmaları temel aşamasından itibaren takip ettiklerini anlattı: 4 çocuğum var. Onlarla inşaatlara geldiğim zaman çok mutlu oldular. Hatta oradaki çalışanlara çocuklarım; ‘Abi evimiz ne zaman bitecek, bizi konteynerden kurtar’ diyorlardı. Kura çekimini de konteynerde izlerken çok duygulandı. Ben sevinçten ağlama krizine girmiştim. Evime ilk geçince 2 rekat şükür namazı kılacağım. Önceki 500 Evler’de balkonum yoktu. Balkonuma bir masa koyup kızımla kahve içeceğim.

HAK SAHİBİ YENER: GERÇEKTEN ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Diğer hak sahibi Buket Yener ise çalışmaların çok hızlı ilerlediğini dile getirdi: 2,5 yıl içinde Hatay bayağı gelişti. Her şey ayakta çok şükür. Yani devletimizin eli ayağı hep buradaydı. Zaten sürekli ‘Hatay bizim için başka, Hatay şahsi meselemiz’ diyorlar ki bence de öyle gerçekten. ‘1-2 binayı yapacaklar bırakacaklar’ diyen var. Bir anda ayağa kalkıyor ve bir anda da bitiyor. Temelden sonrası çok hızlı ilerledi. Gece ayrı vardiya gündüz ayrı vardiya olarak gerçekten arı gibi çalışıyorlar. ‘Kesinlikle yapamaz’ diyenler bence şu an tam tersini düşünüyorlar. Kesinlikle yapıldı, yapılmaz diye bir şey yokmuş bunu da biz görmüş olduk. Güçlü devlet, güçlü milletin arkasında durduğu müddetçe hep ayaktayız.

“HELAL OLSUN DİYORUM, HATAY'DA ŞU AN KOCA BİR ŞANTİYE VAR”

Projenin başında inanmayanların, karşı çıkanların şimdiki durumu görünce “İyi ki yerinde yapılmış” dediklerini anlatan Umut Aytaş ise şunları söyledi: İnşaatta çalışan emektar kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Gece gündüz hiç durmadan çalıştılar. Yağmurda, soğukta, kışta. Gece gündüz çalıştılar. Emekleri var. Allah razı olsun diyorum. Bu süreçte çok hızlı çalışıldı. Çok iyi gidildi. Biz hepsini gördük, takip ettik. Helal olsun diyorum ben. Hatay'da şu an koca bir şantiye var. İnanılmaz büyüklükte bir şantiye. İnanılmaz bir çalışma var.

HER BLOKTA 78 FORE KAZIK KULLANILDI

Proje hakkında bilgi veren Emlak Konut Mimari Cantürk Bediz de “Her blokta toplam 78 adet fore kazık sistemi bulunmaktadır. Her birinin derinliği 18 metre derinliğinde olup 80 santim çapındadır. Konutlarımız yatay mimari esas alınarak tünel tipi olarak 3 artı 1, 101 metrekare olarak, zemin artı 5 şeklinde tasarlandı” dedi.

HATAY’DA SON DURUM

Kentte bugüne kadar 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.