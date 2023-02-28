TÜİK açıkladı: Türkiye 2022 yılında yüzde 5,6 büyüyerek beklentileri aştı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü. Türkiye 2022 yılının tamamında ise, yüzde 5,6 oranında büyüme sağladı.

Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye’nin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyümesi yönündeydi. 2022 yılında ise, yüzde 5,2 düzeyinde büyüme bekleniyordu.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti. Türkiye 2021 yılında ise, yüzde 11,0 oranında büyümüştü.

ULUSLARARASI KURUMLARIN TAHMİNLERİ

Uluslararası kurumların Türkiye 2022 büyümesine ilişkin tahminleri de yüzde 5 civarındaydı. üzerindeydi. Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce yüzde 5 olarak açıkladığı 2022 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,5 seviyesine çıkarmıştı.

Dünya Bankası'nın 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,7 olarak açıklanmıştı. EBRD'nin 2022 tahmini de yüzde 4,5 seviyesindeydi.

Ekonomi yönetiminin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini de yüzde 5 olmuştu. Orta Vadeli Program'a göre 2022 için GSYH büyümesinde gerçekleşme tahmini yüzde 5 olarak açıklanmıştı.

