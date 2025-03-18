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Çad'ın para birimi nedir? Çad'ın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:27
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Resmi ismi ile Çad Cumhuriyeti olarak bilinen ülke Libya, Sudan, Kamerun, Nijer ve Nijerya gibi ülkelerin komşusu olarak sayılmaktadır. Ülke kuzeyini çöl, merkezini yarı kurak, güneyini ise tarıma elverişli bir coğrafya oluşturmaktadır. Kuzey-Orta Afrika ülkesi olarak tanımlanan Çad Cumhuriyeti adını Afrika’nın sulak alanı olan Çad Gölü’nden almıştır. Peki, ülke hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Çad’ın para birimi nedir?

Çad'ın para birimi nedir? Çad'ın para biriminin kodu ve sembolü

Çad ülkesi 1960 yılına kadar Fransız sömürgeliği altında bulunurken, 1960 yılında Fransa'dan ayrılarak egemenliğini ilan etmiştir. Çad, kuzeyinde çöllerin yer aldığı bir havza üzerinde bulunur. Çad coğrafyasındaki enlem değişiklikleri sebebiyle birden fazla iklim görülebilirken, güneyinde tropikal, orta kesimler kurak, kuzeyi ise sıcak ve daha az yağışlı bir havanın etkisi altındadır.

Çad’ın para birimi nedir?

Çad ülkesiyle ilgili araştırma yapanların sıklıkla merak ettiği konu ülkenin resmi para birimidir. Çad'ın resmi para birimi Orta Afrika CFA frangı olarak adlandırılır. Frangın en küçük birimi 100 santim olarak geçer. Bu para birimi Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Gine ve Kongo gibi Afrika'nın birçok devleti tarafından da kullanılmaktadır.

Çad ülkesinin resmi para birimi olan Orta Afrika frangının uluslararası piyasalardaki sembolü ise XAF olarak geçmektedir. Ülkede Batı Afrika ve Orta Afrika'nın CFA frangı da dolaşımda yer alırken, eşit değerde sayılır. CFA frangının madeni paraları 1, 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 CFA şeklinde kullanılırken, kağıt paraları ise 500 franktan 10.000 franka kadar değişiklik göstermektedir.

Çad, denize kıyısı olmayan bir ülke olarak ekonomisi geçmiş yıllara göre daha fazla gelişmiştir. Çad ekonomisinin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır. Ülkede yaşayan insanların çoğunluğu hayvancılık ve tarımdan gelir elde ederler. Ülke vatandaşlarının yaklaşık %95’inin, kırsal bölgelerde geriye kalan %5’inin ise kentlerde ikamet ettiği bilinmektedir.

Ülkedeki zengin yer altı kaynakları olarak uranyum, natron ve altın bulunmaktadır. Ama yetersizlikten dolayı bu madenlerden çok fazla verim alınamamaktadır. Nüfusun ortalama yaşam oranı diğer ülkelere göre oldukça düşük olan Çad ülkesindeki yaşam standartları da oldukça zorludur.

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Anahtar Kelimeler:
Çad para
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