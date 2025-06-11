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“Cafer Mahiroğlu başlangıç!” Son günlerin çok konuşulan ismi Cem Küçük bombayı patlattı

Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarında sık sık bilgi paylaşan gazeteci Cem Küçük, dün akşam TGRT’deki programda da önemli sözler söyledi. Cem Küçük, Cafer Mahiroğlu hakkında çıkarılan yakalama kararının doğrudan tutuklamaya yönelik olduğunu ifade etti! İşte o sözler…

“Cafer Mahiroğlu başlangıç!” Son günlerin çok konuşulan ismi Cem Küçük bombayı patlattı

19 Mart’ta gerçekleşen operasyonlara her geçen hafta yenileri ekleniyor. Son olarak CHP’li Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar Belediye Başkanları tutuklandı. Bu tutuklamaların Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş’ın tanıklıkları sonrasında olduğu kamuoyuna yansımıştı. Cem Küçük, Cafer Mahiroğlu hakkında konuştu.

Cafer Mahiroğlu, kendisi hakkındaki yakalama kararı sonrası sahibi olduğu Halk Tv ekranlarında Aziz İhsan Aktaş’ı kastederek “Söz konusu kişiyi hayatımda görmedim, suçlamaları kabul etmiyorum” demişti. Gazeteci Cem Küçük, dün akşamki yayında önemli iddiaları gündeme getirdi:

“YAKALAMA KARARI TUTUKLAMAYA YÖNELİK”

“Cafer Mahiroğlu hakkındaki gözaltı kararını adli kaynaklarıma sordum doğrudan tutuklamaya yönelik. Suçlamalar neyle ilgili? Aziz İhsan Aktaş'ın yani Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet verdiği iddia edilen itirafçı olan iş adamının ifadesi vardı. Aziz İhsan Aktaş, Cafer Mahiroğlu ile ilgili kısımda 2 isimle birlikte İBB’den usulsüz ihalelerin alındığını iddia etti.

Yusuf Yadoğlu, Remiz Baka ve Cafer Mahiroğlu Ulaşım A.Ş'den çıkan ihalelerde anlaştılar. İbrahim Bülbüllü organize etti, anlaşmaları Fatih Keleş yönetti. Ekrem İmamoğlu'nun da haberi vardı.

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CEM KÜÇÜK’TEN OPERASYON İMASI: “MEDYA AYAĞININ BAŞLANGICI”

Bu aynı zamanda soruşturmanın medya ayağının da başlangıcı! Ortada eğer bir suç örgütü varsa bunun bir de medya ayağı var. Bazı gazeteciler hakkında iddialar var, kurultay ayrı oradakileri demiyorum. Kamunun parasını İmamoğlu'nun PR'ını yapmak için harcadılar.”

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Hissenet
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Halk TV cem küçük Cafer Mahiroğlu
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