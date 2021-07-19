Çalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor

Bu sorunu çözmek için ise devlet, Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında çalışan annelere kreş için destek veriyor. Amacı kadın istihdamını desteklemek olan proje şimdilik yalnızca Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde aktif olarak yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği proje için ayrılan ödeneğin sınırlı olması sebebiyle, başvurular ön kayıt sistemi ile alınabiliyor.

KREŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Belirtilen illerde yaşayan ve gerekli şartları sağlayan annelerin ön kayıt yapması halinde, sistem tarafından kesin kayıt için bir tarih oluşturulur. Verilen tarih ve saatte, projenin uygulandığı illerde bulunan proje merkezlerine gidilerek kesin kayıt yaptırılır. Desteği almaya hak kazanan anneler, 24 ay boyunca kreş desteği olarak 100 Avro alırlar. İlk 13000 anneye ise bir defaya mahsus, ekstradan 100 Avro kırtasiye desteği ödenir.

Bu parayı alabilmek için gerekli şartları sağlayan ve destek almaya hak kazanan anne Halk Bankası'nda bir TL veya Avro hesabı açtırmalıdır. Şartlardan birisi de kreş veya anaokuluna yapılan ödemenin, Halk Bankasında açtırılan hesaptan yapılmasıdır. Diğer ödeme yöntemleri kabul edilmez ve kreş desteği sağlanmaz.

KREŞ DESTEĞİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Başvurunun ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvurunun yapıldığı tarihte çocuğun 0-60 aylık olması,

Anne ve çocuğunun aynı adreste ikamet ediyor olması,

Annenin kesin kayıt tarihinden itibaren tam zamanlı ve SGK kapsamında çalışıyor olması,

Kesin kayıt tarihinden itibaren annenin SGK'ya bildirmiş olduğu 1 yıllık gelirin aylık ortalamasının, brüt asgari ücret tutarının iki katından fazla olmaması,

Annenin çocuğunu düzenli olarak MEB'e bağlı kreş, anaokulu veya bakım evine gönderiyor olması.

KREŞ DESTEĞİ ALAN ANNENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra çocuğun, annenin çalışma saatlerine paralel şekilde düzenli olarak kreş, anaokulu veya bakım evine gitmesi gerekir.

Çocuğun hastalık ve benzeri sebeplerle devam edememesi halinde proje ofisine bilgi verilmelidir.

İşveren, annenin 30 gün boyunca çalıştığına dair SGK'ya bildirimde bulunmalıdır.

Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anaokulu veya bakımevine toplu ödeme yapılmamalıdır.



