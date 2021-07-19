FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor

Çalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor

19.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kadınlar da çalışma hayatında aktif olarak yer alıyor. Ancak özellikle doğum sonrasında, çoğunlukla aldığı maaştan daha fazlasını bakıcılara, kreşlere veya gündüz bakım evlerine vermek durumunda kalıyorlar. Hal böyle olunca çalışmak yerine çocuğunu büyütmek birçok anneye daha mantıklı geliyor. Böylece iş hayatında rol alan kadınların sayısında azalma gözleniyor.

Çalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor

Bu sorunu çözmek için ise devlet, Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında çalışan annelere kreş için destek veriyor. Amacı kadın istihdamını desteklemek olan proje şimdilik yalnızca Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde aktif olarak yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği proje için ayrılan ödeneğin sınırlı olması sebebiyle, başvurular ön kayıt sistemi ile alınabiliyor.

KREŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Belirtilen illerde yaşayan ve gerekli şartları sağlayan annelerin ön kayıt yapması halinde, sistem tarafından kesin kayıt için bir tarih oluşturulur. Verilen tarih ve saatte, projenin uygulandığı illerde bulunan proje merkezlerine gidilerek kesin kayıt yaptırılır. Desteği almaya hak kazanan anneler, 24 ay boyunca kreş desteği olarak 100 Avro alırlar. İlk 13000 anneye ise bir defaya mahsus, ekstradan 100 Avro kırtasiye desteği ödenir.

Bu parayı alabilmek için gerekli şartları sağlayan ve destek almaya hak kazanan anne Halk Bankası'nda bir TL veya Avro hesabı açtırmalıdır. Şartlardan birisi de kreş veya anaokuluna yapılan ödemenin, Halk Bankasında açtırılan hesaptan yapılmasıdır. Diğer ödeme yöntemleri kabul edilmez ve kreş desteği sağlanmaz.

Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştuSıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu

KREŞ DESTEĞİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Başvurunun ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvurunun yapıldığı tarihte çocuğun 0-60 aylık olması,

Anne ve çocuğunun aynı adreste ikamet ediyor olması,

Annenin kesin kayıt tarihinden itibaren tam zamanlı ve SGK kapsamında çalışıyor olması,

Kesin kayıt tarihinden itibaren annenin SGK'ya bildirmiş olduğu 1 yıllık gelirin aylık ortalamasının, brüt asgari ücret tutarının iki katından fazla olmaması,

Annenin çocuğunu düzenli olarak MEB'e bağlı kreş, anaokulu veya bakım evine gönderiyor olması.

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bir milyon kişi beklenen Kandıra'da 'yüzde 50 daha ucuz' tatilBurası ne Ege ne de Akdeniz! Bir milyon kişi beklenen Kandıra'da 'yüzde 50 daha ucuz' tatil

KREŞ DESTEĞİ ALAN ANNENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra çocuğun, annenin çalışma saatlerine paralel şekilde düzenli olarak kreş, anaokulu veya bakım evine gitmesi gerekir.

Çocuğun hastalık ve benzeri sebeplerle devam edememesi halinde proje ofisine bilgi verilmelidir.

İşveren, annenin 30 gün boyunca çalıştığına dair SGK'ya bildirimde bulunmalıdır.
Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anaokulu veya bakımevine toplu ödeme yapılmamalıdır.

Artık o araçları satın alan olmuyor! Dizel motorlu otomobil satışları yavaşlıyorArtık o araçları satın alan olmuyor! Dizel motorlu otomobil satışları yavaşlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldıBirlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
Bakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacakBakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Yerli otomobilde önemli gelişme! İlk gövdesinin fotoğrafları paylaşıldı

Yerli otomobilde önemli gelişme! İlk gövdesinin fotoğrafları paylaşıldı

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.