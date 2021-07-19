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Artık o araçları satın alan olmuyor! Dizel motorlu otomobil satışları yavaşlıyor

19.07.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yavaş yavaş üretimi azaltılan ve yakında tamamen sonlanması öngörülen dizel otomobil satışlarında gerileme devam ediyor. Dizel araçların satışı yüzde 21 azaldı.

Artık o araçları satın alan olmuyor! Dizel motorlu otomobil satışları yavaşlıyor

Dünya genelinde yavaş yavaş üretimi azaltılan ve yakında tamamen sonlanması öngörülen dizel otomobil satışlarında gerileme devam ediyor. Dizel araçların satışı yüzde 21 azaldı. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları ise artmaya devam etti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Haziran 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 yükselişle 310 bin 325'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

ÜRETİCİLER DİZEL ÜRETİMİNİ AZALTIYOR

Haziran sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

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Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

DİZEL SATIŞLARI AZALIŞA RAĞMEN İKİNCİ SIRADA

Bu yılın ilk yarısında benzinli otomobiller 201 bin 295 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 68 bin 451oldu.

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Hibrit otomobil satışı 25 bin 119'a ulaşırken, otogazlı otomobil satışları 14 bin 569 ve elektrikli otomobil satışı da 891 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın haziran sonu itibarıyla 102 bin 43 benzinli, 86 bin 632 dizel, 9 bin 36 otogazlı, 5 bin 711 hibrit ve 173 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece benzinli otomobil satışları haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 61,2 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 21 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 339,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 415 artış gösterdi.

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Söz konusu artışın haziran sonunda yüksek olması, Ocak-Haziran 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satış adetlerinin görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden de kaynaklandı.

TÜRKİYE YOLLARI ELEKTRİKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 42,6 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'in aynı döneminde yüzde 22,1'e geriledi. Benzinli otomobillerin payı bu dönemde yüzde 50,1'den yüzde 64,9'a ve otogazlı otomobillerin payı da yüzde 4,4'ten yüzde 4,7'ye yükseldi.

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Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 2,8'den yüzde 8,1'e çıktı.

Ocak-haziran dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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