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Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Çalışan kadınların doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Bu borçlanma, ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerlidir ve bazı koşullara tabidir. Sigortalı çalışanın doğumdan önce çalışmaya başlaması ve doğumdan sonra şahsına prim ödenmemesi bu koşulların başında geliyor. Peki bu borçlanmaya nasıl başvurulur? Başvuru nasıl ve nereye yapılır? Borçlanma nasıl hesaplanır?

Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

Doğum borçlanması sayesinde, sigortalı kadınlar çalışamadıkları dönem için prim ödemesi yaparak emeklilik hakkından faydalanabilirler. Doğum borçlanması ile birlikte kadınlar prim gün sayılarını erken doldurup daha çabuk emekli olma hakkına sahip olurlar. Bunun için belli başlı şartların yerine getirilmesi yeterlidir.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olan kadın çalışanlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanabilir. 4A ya da 4B ayırt etmeksizin doğum yapan tüm anneler 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilmektedir. Doğum yüzünden çalışamayan sigortalı annenin, çalışamadığı 2 yıllık zamanı borçlanabilmesi için;

Doğum yapan annenin doğumdan önce çalışmaya başlaması ve sigortalı olması,

Doğumdan sonra ilgili anne adına hiç prim ödemesi yapılmamış olması,

Annenin borçlanacağı zaman zarfında çocuğunun hayatta olması gerekmektedir.

BORÇLANMA SÜRELERİ

Doğum borçlanmasının süreleri hakkında bilinmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

Sigortalı annenin doğumdan sonraki 8 haftalık süreyi, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 2 senelik zaman zarfı borçlanılabilir.

Çalışan anneler doğum borçlanması sebebiyle çalışamadıkları (maksimum 3 defa olmak üzere) ikişer senelik sürelerini (toplamda 6 sene) borçlanma hakkını sahiptir.
3 çocuğunuz varsa doğum borçlanmasını maksimum 2.190 gün (6 yıl) kadar yaptırabilirsiniz. ''Benim bu kadar güne ihtiyacım yok'' diyorsanız daha az da yapabilirsiniz. Kısacası maksimum 6 yıl olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz gün sayısı kadar borçlanabilirsiniz.

Doğum borçlanması için talepte bulunan sigortalı çalışanların, doğum yaptıkları tarihten sonra adına primi ödenmiş süre zarfları borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenecek süreler 2 senelik süreden düşülerek kalan süre borçlandırılır.

Doğum borçlanması yapılacak süre zarfında bebeğin vefat etmesi durumunda vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir, sonrası borçlanılamaz.
İlk doğumunu yaptıktan sonra 2 sene dolmadan ikinci doğumunu yapan sigortalı anne, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre zarfında ikinci doğum için borçlanabileceği 2 senelik zamanın toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI NEREYE YAPILIR?

İlk defa hizmet akdiyle çalışan ve doğum borçlanması talebinde bulunmak isteyen sigortalı bir anne, en son hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne müracaat edebilir.

Başvuruda bulunmak isteyen kamu personelleri ise e-Devlet yoluyla işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Doğum borçlanması talebinde bulunan annenin işvereninden belge istenilmez. İlgili annenin kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlemleri yapılır.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması için ödenen para, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si 1 günlük doğum borçlanması fiyatını verir.
Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarını ifade eder.

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücrete bağlı olarak doğum borçlanması tutarı arttı.

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücret aylık brüt 2.943,00 TL oldu. Net asgari ücret ise 2.324,70 TL oldu.

01 Ocak - 31 Aralık 2020 arasındaki bir yıllık dönemde asgari ücret üzerinden hesaplanmış doğum borçlanması tutarı şu şekildedir.

1 aylık– 941 Lira

1 yıllık– 11.301 Lira

2 yıllık– 22.602 Lira

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru esnasında annenin kimlik fotokopisi ve başvuru formunun bulundurulması yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, SGK,

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