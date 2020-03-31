Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

Doğum borçlanması sayesinde, sigortalı kadınlar çalışamadıkları dönem için prim ödemesi yaparak emeklilik hakkından faydalanabilirler. Doğum borçlanması ile birlikte kadınlar prim gün sayılarını erken doldurup daha çabuk emekli olma hakkına sahip olurlar. Bunun için belli başlı şartların yerine getirilmesi yeterlidir.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olan kadın çalışanlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanabilir. 4A ya da 4B ayırt etmeksizin doğum yapan tüm anneler 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilmektedir. Doğum yüzünden çalışamayan sigortalı annenin, çalışamadığı 2 yıllık zamanı borçlanabilmesi için;

Doğum yapan annenin doğumdan önce çalışmaya başlaması ve sigortalı olması,

Doğumdan sonra ilgili anne adına hiç prim ödemesi yapılmamış olması,

Annenin borçlanacağı zaman zarfında çocuğunun hayatta olması gerekmektedir.

BORÇLANMA SÜRELERİ

Doğum borçlanmasının süreleri hakkında bilinmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

Sigortalı annenin doğumdan sonraki 8 haftalık süreyi, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 2 senelik zaman zarfı borçlanılabilir.