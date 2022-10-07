FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışanı, memuru, işçisi, evlisi, bekarı... Asgari ücret zammı için oranlar havada uçuşuyor! Dengeleri sarsan tahmin

Çalışanı, memuru, işçisi, evlisi, bekarı... Asgari ücret zammı için oranlar havada uçuşuyor! Dengeleri sarsan tahmin

07.10.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Temmuz ayında yapılan zammın ardından gözler yeni yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Şimdiden asgari ücretle ilgili farklı rakamlar konuşulurken milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam sinyali verip 2023 Ocak ayını işaret etmişti. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Çalışanı, memuru, işçisi, evlisi, bekarı... Asgari ücret zammı için oranlar havada uçuşuyor! Dengeleri sarsan tahmin

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Yılbaşında yapılan yüzde 50'nin üzerindeki zammın ardından Temmuz'da da asgari ücrete yüzde 30 bir ara zam yapılmıştı. Herkes Aralık ayındaki asgari ücretle ilgili alınacak kararı merak ederken yeni iddialar söz konusu. Uzman isimler enflasyonun üstünde bir artış olacağının altını çizerken asıl merak edilenin zammın yıla mı yayılacağı yoksa 6 aylık zammın üstüne mi yapılacağı oldu. İşte son dakika asgari ücret haberinin ayrıntıları...

thumbs_b_c_cd6f0de3853373d2a1c678859c9ae1d4

İşte Faruk Erdem'in açıklamasından satır başları:

"YENİ YIL İÇİN BEKLENTİLER YÜKSEK"

"Asgari ücretin belirlenmesindeki parametre enflasyon olacak. Bundan önceki yıllara baktığımızda hep enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar olmuş. Son yıl yani 2022 yılında enflasyonun üzerinde yüzde 50'lik bir artış oldu. Temmuz'da bir ara zam yapma ihtiyacı duyuldu ve yüzde 30 zam daha yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücret bir geçim ücreti değil, verebilecek minimum seviyeyi gösteriyor. Asgari ücretin yükseltilmesi diğer çalışanların maaşını da yukarı çekiyor. Yılbaşın ve Temmuz'da yapılan zamlardan sonra yeni yıl için beklentiler yüksek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonist bir ortam var. Bu yüksek enflasyonun ardından yüksek ve güçlü bir asgari ücret artışı bekleniyor. Memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette ilave bir atış olabilecek.

Son dakika: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri

"MUHTEMELEN 2023'TE DE GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK"

2022 yılında asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırılarak asgari ücrete yapılan zam biraz daha yükseğe çekilmişti. Muhtemelen 2023 yılında da bu sistem devam edecek ve asgari ücret vergisi olacak.

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLUR MU? O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Tabi bir sürü rakamlar dolanıyor. Asgari ücreti belirleyen en önemli parametrelerden birisi enflasyon olmuş ve enflasyonun üzerinde artışlar yapılmış. Şimdi hesap nasıl yapılacak? Temmuz ayında yapılan zammın ardından brüt asgari ücret 6. 471 TL çıkarıldı. Kesintiler sonrasında net asgari ücret ise 5 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Bu hesaplamada gelir ve damga vergisi yok. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması konusunda bir 10 bin TL meselesi ortaya atılmıştı. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Yapılan anketlere baktığımızda yüzde 70-75 bir enflasyon hedeflemesi var. Yüzde 70 gerçekleşen bir enflasyonda bunun üzerine yüzde 10'luk bir eklemeyle asgari ücretin brütü 11.647 TL'ye, neti ise 9 bin 900 TL'yi buluyor. Tabi yüzde 80'lik artış yıllık asgari ücrete yapıldığında bu rakama ulaşmak biraz mümkün olmayacak. Sadece Temmuz ayındaki artışa yüzde 80 artış yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız. Yüzde 70'lik bir artış olursa eğer net asgari ücret 9 bin 350 TL olacak. 4.253 TL'nin üzerinden yani yıla yayılırsa asgari ücret yüzde 80'lik artışla 7 bin 656 gibi net bir asgari ücret çıkar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR rakamları tek tek açıkladı! En fazla açık iş ilanı o sektörde...İŞKUR rakamları tek tek açıkladı! En fazla açık iş ilanı o sektörde...
Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak! Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!
Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Araç sahipleri yine üzülecek! Peş peşe 3. zam! İşte yeni fiyat

Araç sahipleri yine üzülecek! Peş peşe 3. zam! İşte yeni fiyat

Asgari ücrette 10 bin TL iddiası! Uzman isim iki noktaya dikkat çekti

Asgari ücrette 10 bin TL iddiası! Uzman isim iki noktaya dikkat çekti

Yeni torba yasa teklifinde neler var? Milyonlar bekliyor!

Yeni torba yasa teklifinde neler var? Milyonlar bekliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.