Çalışanlar dikkat! 1 yılda iki maaşınız vergiye gidecek, tek tek hesapladı

Brüt maaş üzerinden öncelikle yüzde 14 sosyal güvenlik primi ve yüzde 1 işsizlik fonu kesintisi yapılıyor. Kalan tutar da bir çalışanın vergi matrahını oluşturuyor. Son 4 yıldır asgari ücretliden vergi alınmadığı için vergi matrahından asgari ücret tutarı düşürülüyor. Buna göre, brüt maaşı 70 bin TL olan çalışan 1 yılda iki maaşını vergiye veriyor.

Ezgi Sivritepe

Bütçenin en önemli gelir kaynağı vergiler. Vergi miktarlarının yükseltilmesi ile düşük maaş alanlar vergi dilimine daha geç giriyor. 1 Ocak 2022'den beri ise asgari ücretliden vergi kesintisi yapılmıyor. Durum böyle olduğu için çalışanların vergi matrahından asgari ücret tutarı düşülüyor ve vergi hesaplaması bu şekilde yapılıyor.

Brüt maaş üzerinden öncelikle yüzde 14 sosyal güvenlik primi ve yüzde 1 işsizlik fonu kesintisi yapılıyor. Kalan tutar da bir çalışanın vergi matrahını oluşturuyor.

1 YILDA NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, Nefes Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Batı, brüt 70 bin TL maaş alan çalışanın 1 yılda 97 bin 398 lirası gelir vergisi, 3 bin 367 lirası da damga vergisi olmak üzere toplam 100 bin 765 lira Maliye’ye vergi ödeyeceğini kaydetti. Batı, bu çalışanın aylık maaşının ise ortalama olarak 51 bin 102 TL olacağını belirtti.

60 bin TL brüt maaş alan bir çalışan ise yılda, bir yılda 69 bin 858 lira gelir vergisi, 2 bin 456 lira da damga vergisi ödeyerek 1 yılda 72 bin 315 TL vergi ödüyor. Bu kişinin aylık maaş ortalaması ise 44 bin 973 lira oluyor.

40 bin TL brüt maaş alan çalışan 1 yılda 15 bin 413 TL, brüt 50 bin TL maaş alan biri 1 yılda 38 bin 844 TL damga ve gelir vergisi ödüyor.

