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Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

13.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanlara yapılacak sosyal yardımlarda vergi muafiyeti uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bin lira sosyal yardım alan çalışan, SGK primi ve gelir vergisiyle bunun 400 lirasını geri ödüyordu. Kabaca bir hesapla aynı ücret devam ettiği sürece yılda toplam 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak." diye konuştu.

Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sosyal yardımların vergiden muaf olmasıyla yılda toplam 4 bin 800 liranın çalışanın cebinde kalacağını söyledi.

Akkol, TİSK tarafından dördüncüsü bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı.

TİSK olarak ülkeye ve insanlara ortak fayda yaratacak çözüm, fikir ve icraatları konuşmayı sürdürdüklerini belirten Akkol, işçi, işveren ve kamunun katılımıyla düzenledikleri Ortak Paylaşım Forumu'nun bu doğrultuda çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

Geçen yıl ekim ayında üçüncüsünü düzenledikleri forumdan bugüne kadar, dünyada birçok politik ve ekonomik gelişmenin yaşandığını anımsatan Akkol, şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşı bir anda küresel tedarik zinciri üzerinde tehdit haline geldi. Tüm dünya ekonomileri üzerinde enflasyon riskini beraberinde getirdi. Bunun ülkemizde de yansımalarını gördük. Geçtiğimiz seneden farklı bir konjonktür var. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yıl başında asgari ücrette işçi, işveren ve kamunun mutabakatında tarihi bir artış yapıldı. Buna ek olarak, tarihi bir düzenleme ile tüm çalışanların asgari ücrete kadarki gelirlerine vergi muafiyeti getirildi. Bu çok az ülkede olan bir uygulama. Yıl boyunca çalışanımızın emeğini enflasyona karşı korumak için yine temmuz ayında asgari ücret düzenlemesini hep beraber hayata geçirdik."

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"VERGİ KONUSUNDA KUVVETLİ ADIMLAR ATABİLİRİZ"

Akkol, çalışanlara yapılacak sosyal yardımlarda vergi muafiyeti uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunun yanında, çalışanlara sağlanan sosyal yardımlarda vergi alınmayacak olması, hem işverenler hem de çalışanlar için oldukça önemli bir uygulama. Bin lira sosyal yardım alan çalışan, SGK primi ve gelir vergisiyle bunun 400 lirasını geri ödüyordu. Kabaca bir hesapla aynı ücret devam ettiği sürece yılda toplam 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak." diye konuştu.

Çalışan gelirlerinin korunması için özellikle vergi tarafında başka fırsatların da olduğuna dikkati çeken Akkol, "Bizimle birlikte tüm sosyal paydaşlarımızın da dile getirdiği, vergi dilimlerine yönelik düzenleme bu anlamda çok önemli. İlk vergi diliminin yüzde 10'a düşürülmesi ve vergi dilimleri matrahlarının günümüz şartları ile güncellenmesi çalışanların korunması için önemli fırsat. En kısa zamanda Sayın Bakanlarımızın kıymetli destekleri ile bu düzenlemenin de Cumhurbaşkanımıza sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"KAYIT DIŞINDA 1 PUANLIK ARTIŞIN MALİYETİ 7 MİLYAR LİRA"

Akkol, kayıtlı ve kayıt dışı işletmelerin ayrıştırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayıt dışılık, sendikalı çalışmayı destekleyen, vergisini zamanında ödeyen, sorumluluklarını harfiyen yerine getiren tüm işletmelerin omzunda bir yük. Haksız bir rekabete uğramalarına ve bir bakıma cezalandırılmalarına sebep oluyor. Bu haksız rekabeti bir nebze de olsa dengelemek ve sorumlu işletmelerin yanında olmak için 'Beyaz Bayrak' gibi uygulamalar ile güçlü desteklerin verilmesi önemli. Kayıt dışı istihdam sadece işletmelerin de değil, hepimizin sorunu. Çalışanlar sosyal ve en kötüsü sağlık güvencesi olmadan çalışıyor. Sonuç olarak, devletimiz de kaybediyor. Manevi boyutu apayrı ama kayıt dışı istihdamdaki sadece 1 puanlık artışın, devlet bütçesinde oluşturduğu maddi açık 7 milyar liranın üzerinde. TİSK olarak kayıt dışı istihdamı 15 puana kadar indirebileceğimiz bir planımız var. Bunun anlamı devlet bütçesine yılda 100 milyar liranın üzerinde katkı sağlanması. Bu konuda somut bir iradenin ortaya konması ve caydırıcı cezalar getirilmesi ülkemiz için, insanımız için çok önemli."

TİSK AKADEMİ'DEN 150 BİN KİŞİ YARARLANDI

TİSK'in yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilerde veren Akkol, ilk olarak güvenceli esnek çalışma için kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ve yeni nesil yöntemlerin, çalışma hayatına etkilerini tarif ettiklerini dile getirdi.

Akkol, bu yöntemlerin en az 1,5 milyon insanın istihdamının önünü açacak yöntemler olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanında, bünyemizdeki TİSK Akademi'de 2,5 yılda 150 bine yakın kullanıcımıza 3 milyonu aşkın eğitimi ücretsiz olarak sağladık. TİSK Mikrocerrahi Vakfımızın yarının sağlıkçıları bursu ile ihtiyaç sahibi 200'ü aşkın pırıl pırıl tıp öğrencisi gencimize destek olmaya başladık. Yarının sağlıkçılarına çok inanıyoruz. Bu konu ile ilgili desteğimiz artarak devam edecek. Vakfımızın diğer bir icraatı; Sıfır Kazaya Yolculuk Projesi. Bu proje ile vakfımız, işletmelerimize yılda 70 milyon lirayı aşkın bir teknoloji desteği sunuyor. Yapay zeka destekli teknoloji ile olası iş kazası risklerini önceden belirleyip önleyebileceğiz. Burada hedefimiz 1 yılda 500 binden fazla çalışanın güvenliğine destek olmak. İşletmelerdeki kameralara entegre olan bu teknoloji ile yılda 50 milyon saatlik videoyu analizi edebileceğiz. 10 milyondan fazla gerçek zamanlı önlem bildirimi alabileceğiz. Projemiz şimdiden uluslararası arenada 5 ödül sahibi oldu."


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