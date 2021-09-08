Çalışanlar dikkat! Fazla mesaide hesaplama değişti!

Koronavirüs birlikte pek çok kişi işyerlerini kapatmak durumunda kalırken, yasakların kalkmasıyla işini devam ettirmek isteyenler pandemideki açığını kapatmak istiyor. Bu açığın kapanması da işçinin daha fazla mesai yapması anlamına geliyor. Özel sektörde çalışan işçilerin ise fazla mesai hesaplarken çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Yargıtay’dan gelen karar ile hesaplama değişti. İşte ayrıntılar…

YARGITAY’IN KARARI İLE FAZLA MESAİ HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Yargıtay’ın verdiği karar ile milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren fazla mesai hesaplaması değişti. Karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarih bulunmayan iş sözleşmesinin; yıllık 270 saat fazla mesai ücretinin, ücret içinde olduğuna dair hükmü geçerli kabul edilemeyeceğine karar verdi.

MAHKEMEDE İŞÇİ FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ ALAMADIĞINI BELİRTTİ

22 senedir teknik müdür olarak çalıştığı şirketten ayrılan mühendis, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Son net ücretinin 4 bin 950 TL olduğunu, almış oldukları ücretlerin bir kısmının fazla mesai ücret olarak gösterildiğini öne sürdü. Fazla mesai yapmasına rağmen ücretinin ödenmediğini, resmi ve dini bayramlarda çalışmasına karşılık ödemesinin yapılmadığını dile getiren davacı mühendis, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları olduğunu ileri sürdü.

DAVALI PATRON FAZLA MESAİ DEĞİL, VARDİYALİ ÇALIŞMA DİYEREK SAVUNMA YAPTI

Davalı patron ise davacının ibraname ile tüm haklarını aldığını, iş yerinde vardiya usulü çalışıldığını, fazla mesai yapılması halinde ödemesinin yapıldığını, ulusal bayram ve genel tatil çalışması karşılığında izin kullanıldığını savundu.

YILLIK 270 SAAT FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET İÇİNDE

İş Mahkemesi, davanın kabulü ile fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına karar verdi. Karara karşı davalı şirket avukatı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi; davacının fazla mesai yaptığı ve genel tatillerde çalıştığının tanık beyanları ile ispatlandığına hükmetti. İş sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca yıllık 270 saat fazla çalışma süresinin ücret içinde olduğuna, davalının istinaf talebinin bu yönden kabul edilerek, fazla çalışma süresinden aylık 22,5 saatin tenzili ile tekrar hesaplama yapıldığına dikkat çekildi. Fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının kısmen kabulüne karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İlk Derece Mahkemesi kararına esas alınan bilirkişi raporunda , iş sözleşmesinin tarihsiz olması ve davacıdan her yıl fazla çalışma onayı alınmadığından bu hüküm dikkate alınmamıştır. Bölge Adliye Mahkemesi ise yılda 270 saat fazla çalışma süresini, hesaplanan fazla çalışma süresinden tenzil etmiştir. Ancak; dosya içinde bulunan iş sözleşmesinde tarih bulunmamaktadır. Bu sebeple hangi tarihten itibaren sözleşmesinin hüküm ifade edeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Tarih bulunmayan iş sözleşmesinin söz konusu yıllık 270 saat fazla mesai ücretinin, ücret içinde olduğuna dair hükmü geçerli kabul edilemeyeceğinden yıllık 270 saat fazla mesainin, fazla çalışma süresinden tenzili hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.



