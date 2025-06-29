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4 bin euro maaş, aile, eğitim ve seyahat desteği! Harekete geçildi... Tarih belli oldu

TÜBİTAK, Türkiye'yi doktora sonrası araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek ve AR-GE insan kaynağını güçlendirmek adına "tersine beyin göçü"nü destekleyecek bir çağrıya çıktı. Desteğin kapsamı ve başvuru tarihleri de belli oldu.

4 bin euro maaş, aile, eğitim ve seyahat desteği! Harekete geçildi... Tarih belli oldu

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa MSCA COFUND Programı 2023 yılı çağrısında desteklenen Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) için 2025, 2026 ve 2027 yılı olmak üzere üç çağrıya çıkılacak.

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Program, dünyanın dört bir yanından deneyimli araştırmacıların Türkiye'nin önde gelen akademik ve akademi dışı kurumlarında yüksek nitelikli araştırmalar yürütmelerini amaçlıyor.

Söz konusu program, Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) içerisindeki akademi dışı bir kuruluşta, isteğe bağlı olarak, en fazla 12 ay ek dönem seçeneğiyle, en fazla 24 aya kadar gelen araştırmacı bursları sunuyor.

Gelişmiş eğitimler, uluslararası işbirlikleri ve sektörler arası geçişler yoluyla CoCirculation3, araştırmacıların mesleki gelişimini destekliyor ve disiplinler ile sektörler arasında bilgi aktarımını teşvik ediyor.

TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLECEK

Küresel yetenekleri Türkiye'ye çekerek, ülkenin araştırma ve yenilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefleyen programın "tersine beyin göçü"ne katkı sunması bekleniyor.

Programla, doktora sonrası araştırmacıların projelerini Türkiye'nin önde gelen akademik veya sanayi kurumlarında yürütmelerinin desteklenmesi, Türkiye'nin doktora sonrası araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sunulması, AR-GE insan kaynağının gelişimine katkıda bulunulması ve uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını ve araştırmacıların kariyer gelişimlerinin araştırma ve eğitim imkanlarıyla desteklenmesi de programın amaçları arasında yer alıyor.

Desteklenecek araştırmacıların, araştırmalarını 24 ay boyunca Türkiye'deki akademik veya akademi dışı bir kurumda ve bir danışman eşliğinde yürütmeleri bekleniyor. Program, isteğe bağlı olarak, akademi dışı bir kuruluşta en fazla 12 ay ek dönem imkanı da sunuyor.

TÜM ARAŞTIRMACILAR BAŞVURABİLİR

Programa başvurmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Tüm uyruklardan araştırmacılar programa başvurabilirken, araştırmacıların geldikleri ülke veya gidecekleri yer açısından herhangi bir kısıtlama da yok.

Başvuru sahiplerinin, başvurdukları CoCirculation3 çağrısının, son başvuru tarihi itibarıyla (1 Aralık 2025) doktora sonrası araştırmacı olmaları, yani doktora derecesine sahip olmaları ve başvurdukları CoCirculation3 çağrısının son başvuru tarihinden önceki 36 ay içinde, Türkiye'de 12 aydan fazla ikamet etmemiş veya temel faaliyetlerini (çalışma, eğitim gibi) Türkiye'de yürütmemiş olmaları gerekiyor.

Projelerin, Yeşil Mutabakat ve/veya Türkiye'nin "AB Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyum" sürecine ilişkin "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" ve "Öncelikli Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (AR-GE/Yenilik) Konuları" kapsamındaki ulusal önceliklere uygun olması gerekiyor.

Önerdikleri ev sahibi kurumda halihazırda daimi olarak çalışan araştırmacılar, CoCirculation3 kapsamında destek alamayacaklar ancak bu adaylar farklı bir ev sahibi kurumla başvuru yapabilecekler.

Daha önce Co-Circulation veya CoCirculation2 programları kapsamında destek almış araştırmacılar ile aldığı bir burs ve/veya destek nedeniyle Türkiye'de mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan Türk vatandaşları CoCirculation3 programına başvuramayacaklar.

DESTEĞİN KAPSAMI

Program kapsamında araştırmacılara aylık olarak 3 bin 980 avro maaş, 600 avro aile desteği, 1000 avro araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği, 250 avro eğitim desteği, 130 avro kurum hissesi (ev sahibi kuruma ödenecek) ve 50 avro seyahat desteği sağlanıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

 Başvurular, TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

Bu yılki çağrı 1 Eylül 2025'te açılacak ve 1 Aralık 2025'te kapanacak. Toplam 33 araştırmacı fonlanacak. Çağrı, gelecek yıl ise 3 Ağustos 2026'da açılıp, 3 Kasım 2026'da sona erecek ve 33 araştırmacı desteklenecek. Söz konusu çağrı, bir sonraki yıl 1 Temmuz 2027'de açılıp 1 Ekim 2027'de bitecek ve 34 araştırmacıya destek sağlanacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TÜBİTAK maaş destek
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