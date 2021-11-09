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Çalışma Bakanı'ndan 'EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge' açıklaması

09.11.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücret için kamuoyu araştırması yapılacağını belirterek, aralık ayı öncesinde anket çalışmasının ellerinde olacağını belirtti. Bilgin araştırma sonucunun açıklanacağını da söyledi.

Milyonlarca çalışan asgari ücrette yaşanacak artış oranının belli olmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili değerlendirmelerine devam ediyor.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

3600 EK GÖSTERGE VE EYT

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR HEDEF VAR, ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulu'nun toplanması talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.

"ALTERNATİF VERGİ MODELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine de, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz.Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İŞVERENDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

İşveren kanadından asgari ücrete dair açıklamalar yapılmıştı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, "Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tam" açıklamasında bulunmuştu.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise işveren üzerindeki vergi yükünün azaltılarak, asgari ücret artışının enflasyon üzerinde olması gerektiğini söyledi. Asmalı "Enflasyon kadar artışı işveren, enflasyonun üzerinde kalan kısmı devlet üstlensin” önerisinde bulundu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
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