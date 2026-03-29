Bakan Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) nitelikli iş gücünü mesleki yeterlilik belgesi ile kayıt altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirliyor, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendi. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması amacımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarı devler bakıma alındı: Yoğun mesai başladıSarı devler bakıma alındı: Yoğun mesai başladı
Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesindeTürkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

Anahtar Kelimeler:
Mesleki yeterlilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

