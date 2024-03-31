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  4. CANLI | Artvin seçim sonuçları! Artvin'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Kocatepe mi, CHP adayı Bilgehan Erdem mi, İYİ Parti adayı Demirhan Elçin mi kazandı?

CANLI | Artvin seçim sonuçları! Artvin'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Kocatepe mi, CHP adayı Bilgehan Erdem mi, İYİ Parti adayı Demirhan Elçin mi kazandı?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 14:52
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Türkiye yerel seçimler için sandık başında, seçmenleri gözü kulağı ise gelecek seçim sonuçlarında! İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları ile birlikte bazı illerin de seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu illerden biri de Artvin... Artvin'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Kocatepe mi, CHP adayı Bilgehan Erdem mi, İYİ Parti adayı Demirhan Elçin mi kazandı?

CANLI | Artvin seçim sonuçları! Artvin'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Kocatepe mi, CHP adayı Bilgehan Erdem mi, İYİ Parti adayı Demirhan Elçin mi kazandı?

Siyasi partilerin adaylarını belirlemesi sonrası yaşanan uzun bir propaganda sürecinin sonunda seçmenler 31 Mart günü sandık başına gitti. Tüm Türkiye, sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumdayken, yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle seçim yarışının yaşandığı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları merak konusu!

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Her ilden vatandaşlar seçim sonuçları konusunda araştırma yaparken, Artvin'deki vatandaşlar da araştırmalarını Artvin seçim sonuçlarını üzerine yapıyor. Artvin seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar ise Mynet'te olacak!

Artvin'de AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin, Yeniden Refah Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı Cihan Demirci, Zafer Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı Gökhan Aktan, Saadet Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı ise Gültekin Soydan.

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Yoğun geçen sürecin ardından Artvin seçimlerinin kazananı bugün içerisinde belli olacak. Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'de sona ermesi bekleniyor ancak YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Artvin seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ise anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.


Yerel Seçim 2024


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