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Canlı Edirne seçim sonuçları! Edirne'de seçimi Belgin İba mı, yoksa Filiz Gencan Akın mı kazandı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 14:53
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Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sardı. 31 Mart günü geldi ve sandıklardan sonuçlar çıkmaya başladı. Yerel seçim sonuçları en çok merak edilen illerden biri de Edirne oldu. Edirne'de AK Parti adayı Belgin İba ve CHP adayı Filiz Gencan Akın yarışı yaşandı. Seçimi İba mı yoksa Akın mı önde götürüyor? İşte Edirne yerel seçim sonuçları...

Canlı Edirne seçim sonuçları! Edirne'de seçimi Belgin İba mı, yoksa Filiz Gencan Akın mı kazandı?

Yerel seçimleri için nefesler tutuldu. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla ve merakla bekleniyor. Edirne seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve tabloları anlık olarak Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

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2019'DA NE OLMUŞTU?

Edirne'de yarışın AK Parti'nin adayı Belgin İba ile CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın arasında geçmesi bekleniyor. Edirne'deki 2019 yılı yerel seçimleri de nefes kesmişti. CHP yüzde 44,87 alırken AK Parti 40,81'de kalmıştı.

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YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK

Yüksek Seçim Kurulu 21.00'e kadar yayın yasağı koymuş olsa da bu durum her seçimde erkene çekiliyor. Yasakların ise 19.00'da kaldırılması bekleniyor. Yasakların kaldırılmasıyla beraber Edirne yerel seçim sonuçları belli olacak. Edirne'yi 5 yıl daha kimin yöneteceği kesinlik kazanmış olacak.

EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


Yerel Seçim 2024


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