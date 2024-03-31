Canlı Edirne seçim sonuçları! Edirne'de seçimi Belgin İba mı, yoksa Filiz Gencan Akın mı kazandı?

Yerel seçimleri için nefesler tutuldu. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla ve merakla bekleniyor. Edirne seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve tabloları anlık olarak Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

2019'DA NE OLMUŞTU?

Edirne'de yarışın AK Parti'nin adayı Belgin İba ile CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın arasında geçmesi bekleniyor. Edirne'deki 2019 yılı yerel seçimleri de nefes kesmişti. CHP yüzde 44,87 alırken AK Parti 40,81'de kalmıştı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK

Yüksek Seçim Kurulu 21.00'e kadar yayın yasağı koymuş olsa da bu durum her seçimde erkene çekiliyor. Yasakların ise 19.00'da kaldırılması bekleniyor. Yasakların kaldırılmasıyla beraber Edirne yerel seçim sonuçları belli olacak. Edirne'yi 5 yıl daha kimin yöneteceği kesinlik kazanmış olacak.

EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ







