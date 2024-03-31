FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI | TEKİRDAĞ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! CHP'li Candan Yüceer mi AK partili Cüneyt Yüksel mi kazandı?

CANLI | TEKİRDAĞ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! CHP'li Candan Yüceer mi AK partili Cüneyt Yüksel mi kazandı?

31.03.2024 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tarihi seçimlerinden biri daha bugün yaşandı. Gözler 81 ilde 31 Mart yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Tekirdağ'da 2019 yerel seçimlerinde önemli bir rekabet söz konusuydu. CHP yönettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni tutabilecek mi? Tekirdağ'da CHP'nin adayı Candan Yüceer mi AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel mi kazandı?

CANLI | TEKİRDAĞ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! CHP'li Candan Yüceer mi AK partili Cüneyt Yüksel mi kazandı?

Milyonlarca vatandaş bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gidip oy verdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler seçim sonuçlarında olacak. Tekirdağ seçim sonuçları özellikle merak edilenler arasında. Tekirdağ'da CHP'li Candan Yüceer mi AK Partili Cüneyt Yüksel mi kazandı? Tekirdağ seçim sonuçlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

2019 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

2019'da Tekirdağ'da kıyasıya geçen rekabetin sonunda kazanan yüzde 51,18 ile CHP adayı Kadir Albayrak olmuştu. CHP'yi ikinci sırada yüzde 43,85 ile takip eden AK Parti seçimi ikinci sırada tamamladı.

2024'te CHP aday değişikliğine gitti ve Candan Yüceer'i adaylaştırdı. AK Parti'nin adayı ise Cüneyt Yüksel oldu. İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever de adaylar arasında.

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer 1973 doğumludur. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

cy

AK PARTİ TEKİRDAĞ ADAYI CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Cüneyt Yüksel (1 Ocak 1970, Mardin doğumlu Türk akademisyen ve siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. dönem Mardin ve 28. dönem İstanbul 3. bölge milletvekilidir.

dasdqweqweqweqBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI | ŞANLIURFA seçim sonuçları: Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti! Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Koyuncu da yarışta; Şanlıurfa'da kim kazandı?CANLI | ŞANLIURFA seçim sonuçları: Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti! Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Koyuncu da yarışta; Şanlıurfa'da kim kazandı?
Canlı Beykoz ve Fatih seçim sonuçları! Artık son saatler, heyecan dorukta: Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarını kim kazandı?Canlı Beykoz ve Fatih seçim sonuçları! Artık son saatler, heyecan dorukta: Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarını kim kazandı?
Sancaktepe seçim sonuçları CANLI! Sancaktepe seçim sonuçları CANLI!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

2024 yerel seçim ilk sonuçlar için geri sayım!

2024 yerel seçim ilk sonuçlar için geri sayım!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.