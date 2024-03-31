CANLI | TEKİRDAĞ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! CHP'li Candan Yüceer mi AK partili Cüneyt Yüksel mi kazandı?

Milyonlarca vatandaş bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gidip oy verdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler seçim sonuçlarında olacak. Tekirdağ seçim sonuçları özellikle merak edilenler arasında. Tekirdağ'da CHP'li Candan Yüceer mi AK Partili Cüneyt Yüksel mi kazandı? Tekirdağ seçim sonuçlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

2019 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

2019'da Tekirdağ'da kıyasıya geçen rekabetin sonunda kazanan yüzde 51,18 ile CHP adayı Kadir Albayrak olmuştu. CHP'yi ikinci sırada yüzde 43,85 ile takip eden AK Parti seçimi ikinci sırada tamamladı.

2024'te CHP aday değişikliğine gitti ve Candan Yüceer'i adaylaştırdı. AK Parti'nin adayı ise Cüneyt Yüksel oldu. İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever de adaylar arasında.

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer 1973 doğumludur. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

AK PARTİ TEKİRDAĞ ADAYI CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Cüneyt Yüksel (1 Ocak 1970, Mardin doğumlu Türk akademisyen ve siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. dönem Mardin ve 28. dönem İstanbul 3. bölge milletvekilidir.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





