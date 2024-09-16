Canlı yayında artan vergiler için Bakan Şimşek'e seslendi... Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü! Ozan Bingöl: " Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız..."

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bugün SÖZCÜ TV'de yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programına konuk oldu. Bingöl, IMF ve Fitch gibi uluslararası kuruluşların asgari ücrete ılımlı artış yapılması yönündeki çağrılarını eleştirdi.

Bingöl, enflasyonu asıl tetikleyen şeyin ÖTV'ye ve diğer kalemlere gelen zamlar olduğunu belirleterek, asgari ücrete gelecek düşük bir zam halinde vatandaşların fakirleşeceğini aktardı.

Vergi sistemini eleştiren Bingöl, temel ihtiyaçlardan vergi alınmasını şu şekilde değerlendirdi:



"Bir ülkenin vergi sistemi, ülkenin hukuki gelişmişliğini gösteren en net göstergelerden biridir. Mutfak tüpünden, doğal gazdan ÖTV alıp, yattan, elmastan almıyorsanız tezat başlıyor"

"BÜTÇEDE MANEVRA ALANI KALMADI"

Bingöl, ekonomi politikası için de şu sözleri sarf etti:



"Fitch'in geçen hafta yaptığı açıklamada ılımlı bir asgari ücret artışından bahsediyor. 6 ayda bir otomatik olarak alkol, tütün, akaryakıt ÖTV'sini artırıyorlar. Doğal gaza, zam yapmak sanki enflasyonu etkilemiyormuş da enflasyonu asgari ücretli yükseltiyormuş gibi davranılıyor. Zamanında uygulanmayan mali disiplin politikalarının sonucunu, sıkı tasarruf, düşük ücret ve emek üzerindeki vergi yükü artışı ile alt gruplar, düşük ücretliler çeker. KÖİ'ler yüzünde, görev zararları yüzünden, SGK'ya yapılan Hazine ödemeleri yüzünden, tasarruf yüzünden bütçede manevra alanı kalmadı."

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ!

Bingöl, canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Asgari ücret ne kadar artıyorsa vergi de o kadar artsın" cümlelerini kurdu ve şunları aktardı:

"Sayın Mehmet Şimşek, enflasyonla gerçekten mücadele etmek istiyorsa, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalarda yüzde 44'lük bir yeniden değerleme oranı artışı öngörülüyor. Eğer gerçekten samimiyse, asgari ücreti ne kadar artırıyorsa, vergiyi de o kadar artırsın. Bu ülkenin memuruna emeklisine ne kadar zam yapmayı planlıyorsa, vergi, harç ve cezalara da o oranda zam yapsın. Aksi halde bu yurttaş fakirleştikçe fakirleşecek.

Asgari ücret artarsa, emekli maaşı artarsa enflasyon tetiklenir, sarmala gireriz diyenler 6 ayda bir yapılan otomatik ÖTV artışlarının, yüzde 38'lik doğalgaz ve elektrik zammının, köprü ve otoyol zamlarının enflasyonu tetiklemediğini mi düşünüyorlar?"