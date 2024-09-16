FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Canlı yayında artan vergiler için Bakan Şimşek'e seslendi... Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü! Ozan Bingöl: " Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız..."

Canlı yayında artan vergiler için Bakan Şimşek'e seslendi... Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü! Ozan Bingöl: " Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız..."

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF ve Fitch gibi uluslararası kuruluşların asgari ücrete ılımlı artış yapılmasına dair açıklamalarını Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl eleştirdi. Bingöl, canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Asgari ücreti ne kadar artırıyorsa, vergiyi de yalnızca o kadar artırsın" şeklinde konuştu.

Canlı yayında artan vergiler için Bakan Şimşek'e seslendi... Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü! Ozan Bingöl: " Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız..."

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bugün SÖZCÜ TV'de yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programına konuk oldu. Bingöl, IMF ve Fitch gibi uluslararası kuruluşların asgari ücrete ılımlı artış yapılması yönündeki çağrılarını eleştirdi.

Bingöl, enflasyonu asıl tetikleyen şeyin ÖTV'ye ve diğer kalemlere gelen zamlar olduğunu belirleterek, asgari ücrete gelecek düşük bir zam halinde vatandaşların fakirleşeceğini aktardı.

images (1)

Vergi sistemini eleştiren Bingöl, temel ihtiyaçlardan vergi alınmasını şu şekilde değerlendirdi:

"Bir ülkenin vergi sistemi, ülkenin hukuki gelişmişliğini gösteren en net göstergelerden biridir. Mutfak tüpünden, doğal gazdan ÖTV alıp, yattan, elmastan almıyorsanız tezat başlıyor"

"BÜTÇEDE MANEVRA ALANI KALMADI"

Bingöl, ekonomi politikası için de şu sözleri sarf etti:

"Fitch'in geçen hafta yaptığı açıklamada ılımlı bir asgari ücret artışından bahsediyor. 6 ayda bir otomatik olarak alkol, tütün, akaryakıt ÖTV'sini artırıyorlar. Doğal gaza, zam yapmak sanki enflasyonu etkilemiyormuş da enflasyonu asgari ücretli yükseltiyormuş gibi davranılıyor. Zamanında uygulanmayan mali disiplin politikalarının sonucunu, sıkı tasarruf, düşük ücret ve emek üzerindeki vergi yükü artışı ile alt gruplar, düşük ücretliler çeker. KÖİ'ler yüzünde, görev zararları yüzünden, SGK'ya yapılan Hazine ödemeleri yüzünden, tasarruf yüzünden bütçede manevra alanı kalmadı."

hazine-ve-bakanı-mehmet-şimşek

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ!

Bingöl, canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Asgari ücret ne kadar artıyorsa vergi de o kadar artsın" cümlelerini kurdu ve şunları aktardı:

"Sayın Mehmet Şimşek, enflasyonla gerçekten mücadele etmek istiyorsa, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalarda yüzde 44'lük bir yeniden değerleme oranı artışı öngörülüyor. Eğer gerçekten samimiyse, asgari ücreti ne kadar artırıyorsa, vergiyi de o kadar artırsın. Bu ülkenin memuruna emeklisine ne kadar zam yapmayı planlıyorsa, vergi, harç ve cezalara da o oranda zam yapsın. Aksi halde bu yurttaş fakirleştikçe fakirleşecek.

Asgari ücret artarsa, emekli maaşı artarsa enflasyon tetiklenir, sarmala gireriz diyenler 6 ayda bir yapılan otomatik ÖTV artışlarının, yüzde 38'lik doğalgaz ve elektrik zammının, köprü ve otoyol zamlarının enflasyonu tetiklemediğini mi düşünüyorlar?"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ozan Bingöl
En Çok Okunan Haberler
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Asgari ücret için rakam konuşulmaya başlandı!

Asgari ücret için rakam konuşulmaya başlandı!

2025'te 14 gün yerine 45 gün tatil yapabilirsiniz! İşte o izin yöntemi

2025'te 14 gün yerine 45 gün tatil yapabilirsiniz! İşte o izin yöntemi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.