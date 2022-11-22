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Canlı yayında ilginç anlar: Oda başkanı gıda fiyatlarındaki artışa böyle isyan etti: ‘Tencere darbesi yapıyorlar…’

22.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artış ‘fahiş fiyat’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, ‘çok daha farklı’ uygulamalarla fahiş fiyatların önüne geçilmesi için talimat verdi. Konuk olduğu canlı yayında fahiş fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ise çok konuşulacak bir çıkışta bulundu. Demir, patates fiyatının muz fiyatını geçtiğini belirterek, "Tencere darbesi yaparak milleti sokağa dökmeye çalışıyorlar" dedi.

Canlı yayında ilginç anlar: Oda başkanı gıda fiyatlarındaki artışa böyle isyan etti: ‘Tencere darbesi yapıyorlar…’

Türkiye’de enflasyon yüzde 85 seviyelerinde bulunurken, enflasyona en büyük katkılardan biri de gıda fiyatlarından geldi. TÜİK verilerine göre gıda enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 99,05 olurken, Avrupa’nın 7 katına ulaştı. Almanya’da 1.811 euro olan asgari ücretle 1.509 kilogram patates alınırken, Türkiye’de 297 Euro olan asgari ücretle 550 kilogram patates alınabiliyor. Enflasyonun yanına bir de fahiş fiyat fırsatçılığı da eklenince vatandaşın alım gücü iyice geriledi.

“PATATESİN FİYATI MUZU GEÇMİŞ”

Fahiş fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir katıldığı canlı yayında duruma tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi. CNN Türk canlı yayına konuk olan Ömer Demir, zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını belirterek, “Patatesin fiyatı muzu geçmiş. Böyle iş mi olur. Bunların derdi başka. Patates olmadan yemek yapamazsın, ama muz olmadan yemek yapabilirsin. İşte oyun burada. Biz tahıl krizinin aşılması için çalışan bir ülkeyiz, bizde yapılanlara bak" dedi.

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"POSTMODERN TENCERE DARBESİ YAPIYORLAR"

Marketlerin amacının halkı sokağa sürüklemek olduğunu aktaran Demir, "Bunlar postmodern tencere darbesi yapıyorlar. Mutfakta yangın çıkarmaya çalışıyorlar ki ülke kaosa sürüklensin. İnsanları sokağa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. 100 liraya mal ettiklerini 140 TL'ye satıyorlar. Ben süt üreticisiyim, zaten canımız burnumuzda. Bizden aldıkları fiyatın katbekat üzerine koyup halka veriyorlar" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN ‘FAHİŞ FİYAT’A YENİ TALİMAT

Market fiyatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında, "Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım” demişti.


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Gıda fiyatları enflayon

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