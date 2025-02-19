'Çarptık, böldük 9000 TL çıktı' Emekli ikramiyesi için net rakam! 'Çok yüksek ihtimalle...'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli, yeni emekli maaşları belli olduktan sonra yaklaşan bayram ikramiyesi ödemelerine kilitlendi. 3000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinde artış için beklentiler yükselirken yeni rakamın ne olacağı merak ediliyor. Bir süredir gündemde farklı rakamlar da konuşuluyor. Ancak hangi rakamın olması gerektiği de araştırılıyor. İşte emekli bayram ikramiyesi için 2018 yılı ile kıyaslandığında ortaya çıkan rakam ve 'yüksek ihtimalle' olması beklenen rakamlar...

"2018'DE 1000 TL ÖNEMLİ BİR PARAYDI"

TGRT Ana Haber sunucusu Tuna Öztunç şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşı zamları yapıldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. Bu emeklilerde haklı olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Önümüzde bir ramazan bayramı var, sonra da gelecek olan Kurban Bayramı var. 2018'den beridir de yapılan bir uygulama var; emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Bundan tam 7 yıl önce başlayan bu uygulamada 2018'de ilk olarak emeklilere 1000 TL ikramiye verilmeye başlandı. 1000 TL de öyle böyle değildi, önemli bir paraydı. 2018'de ödenen 1000 TL emekli bayram ikramiyesi, emekli maaşının yüzde 63'ü denk geliyordu. En düşük emekli maaşının yüzde 63'ü denk geliyordu bayram ikramiyeleri bakınız.

"ŞU ANDA ALMASI GEREKEN İKRAMİYE MİKTARI 9 BİN 169 TL OLMALI"

O dönemlerde 2018'de 1000 TL o dönemin en düşük emeklinin maaşının yüzde 63'üne tekabül ederken bugün bu oran yüzde 29'a düştü. Dolayısıyla bugün ne kadar olmalı emekli bayram ikramiyesi? Çarptık, böldük, 2018'i baz aldık, sonra gauss yöntemini de işlettik falan, olması gereken ikramiye, daha doğrusu

emeklinin şu anda alması gereken ikramiye miktarı 9 bin 169 TL olmalı. Hadi 169 TL'yi geç 9 bin TL olmalı. 3000 TL'den 9000 TL'ye çıkarılmalı ki 2018'deki maaşa dönsün, yani en düşük emekli maaşının yüzde 63'üne tekabül etsin, denk gelsin, 2018 için. Olması gereken bu.

"YÜZDEN 63'LERDEN YÜZDE 29'LARA İNMİŞ"

3000 TL, 4 bin 500 TL olacak diyen de var 5000 TL olur diyen de var, tamam onu hükümet karar verir, Hazine Bakanlığı karar verir de ama biz de diyoruz ki 2018'i baz alacaksak 2018'den 2025'e kadar emeklinin sadece maaşı değil aldığı bayram ikramiyesi de enflasyon karşılığında acayip derecede erimiş. Yüzde 63'lerden yüzde 29'lara inmiş. Dolayısıyla böyle olunca da 2018 dikkate alındığında 9000 TL olmalı aslında emeklinin bayram ikramiyesi ki o da maaşın 2018'deki gibi yüzde 63'üne denk gelsin. O anlamda söylüyoruz.

"OLMASI HİÇ MÜMKÜN DEĞİL! YÜKSEK İHTİMALLE..."

Bu arada dolar bazlı da erime çok çarpıcı. 2018'de 276 dolarmış bayram ikramiyesi emekliye verilen. O da düşmüş 259 dolara 2021'de. Sonra bu düşüş 2022, 2023, 2024 falan böyle devam etmiş. Umarız 9000 TL olur ama çok mümkün değil, hatta hiç mümkün değil. Fakat ya 4 bin 500 ya 5000 olma ihtimali evet son derece yüksek diyelim"