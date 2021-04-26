Çelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık ihracat

Çelik sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çelik İhracatçıları Birliğinden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, çelik sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı aralıksız sürdürüyor.

Sektörün ihracatı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,9 artarak 5,1 milyon tona çıktı. Değerde ise yüzde 22,5 yükselerek 3,8 milyar dolara ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan bölgeler AB, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu olarak sıralanırken, söz konusu bölgelere yapılan ihracat sektörün dış satımının yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geldi.

İlk çeyrekte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak oldu.

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, sektör olarak son yıllarda alternatif pazarlar olarak nitelendirdikleri Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki ülkelere olan ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını bildirdi.