Cem Uzan'a Paris'ten kötü haber! Haciz kesinleşti, gizli kasasına TMSF el koydu

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı.

14 Nisan 2021 tarihinde Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu halen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

HACİZ İŞLEMLERİ KESİNLEŞTİRİLDİ

Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 euro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin euro nakit, Çukurova Elektrik’e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi.

319 BİN 40 EURO TMSF HESAPLARINA AKTARILDI

NTV'de yer alan habere göre; gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirildi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesaplarına aktarıldı.