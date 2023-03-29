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Cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi mi? Cep telefonuna zam mı geldi? 29 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı

29.03.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarına yapılan zammın ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı ve konuya ilişkin detaylar 29 Mart 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi mi? İşte detaylar...

Cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi mi? Cep telefonuna zam mı geldi? 29 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı

İthal akıllı cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi.

CEP TELEFONLARINA YAPILACAK GÜMRÜK ZAMMI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi.

Karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

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İTHAL CEP TELEFONLARINDA ADET BAŞINA BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ 200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELECEKTİ

28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, 'İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

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