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Cep telefonu fiyatlarını arttıracak hamle! Apple’dan sonra Samsung da üretimi azaltma kararı aldı

28.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip krizi ve dolar kuruna bağlı olarak halihazırda fiyatların yüksek olduğu akıllı telefonlar için geçtiğimiz gün TRT bandrol ücretleri artırılmıştı. Fiyatları etkileyecek bu adımın ardından bir kötü haber de dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Samsung’dan geldi. Apple’a benzer bir karar alan dev şirket 2022 yılı için akıllı telefon üretimlerinde azalmaya gidiyor.

Cep telefonu fiyatlarını arttıracak hamle! Apple’dan sonra Samsung da üretimi azaltma kararı aldı

Teknoloji, otomobil ve daha birçok şirket, son birkaç yıldır yaşanan çip krizinden gözle görülür şekilde etkilendi. Çip kıtlığından dolayı çoğu üründe stok sorunu yaşanırken, hiç şüphesiz bu en çok da teknoloji şirketlerini vurdu. Zira çiplere ihtiyaç duyan akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve daha pek çok ürün, krizden dolayı hem daha az hem de daha pahalı fiyatlara satılmaya başladı.

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Güney Koreli Samsung, geçtiğimiz günlerde yapay zeka ve çipler için dev bir yatırım yapmıştı. Ancak kısa süre önce şirketin akıllı telefon üretiminde azalmaya gideceğine dair raporlar ortaya çıktı. Bu da, durumun ne kadar kötü bir gidişatta olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

SAMSUNG, DAHA AZ TELEFON ÜRETECEK

Dünyanın en çok telefon satan üreticilerinden Samsung'un, bu yıl azaltmaya gideceği yönünde raporlar ortaya çıktı. 2022 için 310 milyonluk satış hedefi bulunan Samsung, ne yazık ki tüm dünyayı etkileyen çip krizinden dolayı istediği hedefe ulaşamayacak.

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Öne çıkan raporlara göre Güney Koreli üretici, 30 milyon azalmaya giderek 280 milyon akıllı telefon üretecek. Söz konusu bilgi, MaeilEconomicDaily tarafından bildirildi. Raporda Samsung'un, ortaklarına 2022 yılı için hedeflerini değiştirdiği bilgisi verdiği ortaya çıktı.

APPLE'IN YOLUNDAN GİDİYOR

Samsung'un en ciddi rakiplerinden Apple, birkaç gün önce akıllı telefon üretiminde azalmaya gitti. ABD'li teknoloji devi 220 milyon hedef belirlerken, Samsung'un da 280 milyonluk bir hedef belirlemesi iki şirketin aynı yoldan gittiğini işaret ediyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE ZAM YOLDA

Türkiye'de artan döviz kurunun yanı sıra teknolojik ürünlere büyük zamlar yolda. Dolar kurundaki artış zammın en önemli etkenlerinden biri olurken, dünyada yaşanan çip krizi de önemli faktörlerden bir başkası. Dolayısıyla tüm veriler, otomobil, telefon, tablet ve daha birçok teknolojik ürün için yeni zamların yolda olduğunu gösteriyor. Ayrıca kısa süre önce Türkiye için TRT vergisinde fiyatlar artırıldı. Yıl sonuna doğru da dolar kurundan kaynaklı zamların yaşanması bekleniyor. (TGRT Haber)


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